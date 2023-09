¿Quién es Steve Harwell, el vocalista de la banda de rock Smash Mouth al que le quedaría sólo una semana de vida?

Steve Harwell es un músico estadounidense, nacido el 9 de enero de 1967 en Santa Clara, California, Estados Unidos.

En 1994, Steve Harwell formó la banda de rock alternativo Smash Mouth, que alcanzó la fama con canciones exitosas como All Star y Walking on the Sun.

El domingo 3 de septiembre de 2023, Robert Hayes, representante de Steve Harwell, dio a conocer que al músico de 56 años de edad le quedan sólo unos días de vida.

Steve Harwell (Tomada de video)

Steve Harwell: Representante confirma que está viviendo sus últimos días

En entrevista para CNN, Hayes reveló que Steve Harwell recibe cuidados paliativos en su casa, donde lo acompaña su prometida:

“Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente será sólo por un corto tiempo”.

Ante la delicada situación de Steve Harwell, su representante pidió a los fans de Smash Mouth y a los medios de comunicación respetar su privacidad:

“Mi único comentario adicional es que esperamos que la gente respete la privacidad de Steve y su familia durante este momento difícil”.

Steve Harwell enfrentó insuficiencia hepática y otros padecimientos derivados de su alcoholismo

Steve Harwell ha luchado toda su vida contra el alcoholismo, enfermedad que le produjo insuficiencia hepática.

A este padecimiento se le sumaron diagnósticos de miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encelofatía de Wernicke.

Peersonas cercanas a Steve Harwell revelaron que su estado de salud empeoró por el consumo de diversas sustancias.

Esto obligó a Steve Harwell a dejar Smash Mouth en 2021, siendo reemplazado con Zach Goode, quien sigue dando conciertos a la fecha con la banda.

Steve Harwell le dio un sello distintivo a Smash Mouth con su estilo vocal

Steve Harwell se convirtió en una figura prominente de Smash Mouth por su estilo vocal distintivo.

Smash Mouth ha lanzado varios álbumes a lo largo de los años y ha mantenido su presencia en la escena musical, aunque su éxito comercial más grande se produjo en 1997.

Esto sucedió con el lanzamiento de ‘Walkin’ on the Sun”, cuya letra presenta una visión irónica del movimiento hippie, con ideales de paz y amor, y la conversión de esos ideales en simples logos comerciales.