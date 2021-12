¿Quién es Bobby Keys, el saxofonista con el que Keith Richards festejaba su cumpleaños?

A través de Instagram, Keith Richards compartió una foto donde aparece con Bobby Keys, saxofonista de The Rolling Stones , quien murió hace 7 años.

Bobby Keys y Keith Richards nacieron el mismo día, 18 de diciembre de 1943 , y ambos músicos se convirtieron en grandes amigos.

Bobby Keys y Keith Richards (@officialkeef - Instagram)

¿Quién es Bobby Keys, el saxofonista con el que Keith Richards festejaba su cumpleaños?

Robert Henry, mejor conocido en el ámbito musical como Bobby Keys, fue un saxofonista estadounidense.

Bobby Keys nació en 1943 en Texas y vivió gran parte de su vida en Tennessee.

El safofonista tocó para la banda británica de rock, ‘The Rolling Stones’, por más de 40 años.

Bobby Keys (Fotografía tomada de video - YouTube )

Sin duda, una de las canciones donde destaca la participación de Bobby Keys fue ‘ Brown Sugar ’, canción aclamada por los fans de ‘The Rolling Stones’.

En ‘The Rolling Stones’, Bobby Keys conoció a quien fuera uno de sus mejores amigos, el cantante y actor británico Keith Richards.

Ambos músicos nacieron el mismo día, 18 de diciembre de 1943, y generalmente celebraban juntos todos sus cumpleaños.

De hecho, Keith Richards publicó en su cuenta de Instagram una foto con el saxofonista Bobby Keys.

‘Pensando en Bobby Keys... En nuestro cumpleaños, 18 de diciembre. ¡Lo extrañó!’, escribió Keith Richards.

Hoy, 18 de diciembre, Keith Richards cumple 78 años .

¿De que murió Bobby Keys?

El saxofonista de ‘The Rolling Stones’, Bobby Keys, compartía fecha de cumpleaños con Keith Richards, músico y actor británico.

Bobby Keys no solo tocó para ‘The Rolling Stones’, también fue músico de Lynyrd Skynyrd, The Who , Harry Nilsson, Delaney & Bonnie & Friends.

Además, el saxofonista Bobby Keys colaboró con George Harrison , Eric Clapton, Joe Cocker, John Lennon, Barbra Streisand, BB King y Carly Simon.

Bobby Keys (Wikipedia)

Sin embargo, en 2014 el estado de salud de Bobby Keys comenzó a deteriorarse, pues el saxofonista padecía cirrosis hepática.