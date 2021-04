Ronnie Wood vence por segunda vez el cáncer, ahora se mantiene sobrio y dedicándose a la pintura como terapia de rehabilitación.

Durante el confinamiento, Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, fue diagnosticado por segunda vez con cáncer , el cual volvió a superar.

Esta es la segunda vez que Ronnie Wood es diagnosticado con cáncer, pero en esta ocasión se trató de una variante de células pequeñas .

Al encontrar una segunda presencia de cáncer en su cuerpo, Ronnie Wood luchó contra esta durante el confinamiento por Covid-19 en el Reino Unido.

Por segunda vez Ronnie Wood supera el cáncer

El guitarrista de The Rolling Stones apuntó para The Sun, que logró vencer la variante de cáncer de células pequeñas, por lo que se mantiene positivo.

“Todo lo que puedo hacer es estar positivo con mi actitud, ser fuerte y luchar, y el resto depende de un poder superior”. Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

Ronnie Wood explicó que la detección de este segundo cáncer se debió a exámenes médicos rutinarios que se practica para monitorear su salud.

Gracias a los chequeos de rutina, Ronnie Wood ha podido detectar y tratar los dos tipos de cáncer que han atacado en su cuerpo.

Hace 4 años Ronnie Wood luchó contra el cáncer de pulmón

Fue en 2017 que Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones fue diagnosticado por primera vez con cáncer en el pulmón izquierdo .

Ronnie Wood comentó que durante este primer tratamiento contra el cáncer, se llegó a preguntar si era tiempo de despedirse de su familia .

Explicó que cuando se lo detectaron, el doctor le pidió más pruebas médicas en el corazón, pulmones y sangre.

“Y luego me trajo la noticia de que tenía este cáncer quemando mi pulmón izquierdo. Y, si soy totalmente honesto, no me sorprendió”. Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

La declaración de Ronnie se debe a que durante 50 años, llegó a fumar entre 25 y 30 cigarros al día , hasta que decidió dejarlo en 2016.

Actualmente, Ronnie Wood está casado con Sally Humphreys y tiene unas gemelas de 4 años, Gracie Jane y Alice Rose.

Se ha mantenido sobrio por 10 años gracias a la ayuda de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, además suele pintar como una terapia.

“Los gemelos son una bendición, Gracie es como mi madre reencarnada y Alice corre y hace cosas atléticas, Gracie solo se sienta ahí y observa qué es lo que hace”. Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones.