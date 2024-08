La banda Queens of the Stone Age canceló su concierto en Corona Capital 2024, ¿ya hay reemplazo? Te contamos.

Uno de los conciertos más esperados para la segunda mitad del año es el Corona Capital 2024.

No obstante, este evento musical comienza a tener sus primeras bajas.

Esto porque se dio a conocer que Queens of the Stone Age no se presentará en el escenario para el público mexicano que asista al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Recordemos que Queens of the Stone Age era un headliner del Corona Capital 2024 para el día domingo 17 de noviembre.

Sin embargo, la banda tomó la decisión de bajarse del festival Corona Capital 2024.

Queens of the Stone Age (Queens of the Stone Age / Facebook)

¿Por qué canceló su concierto Queens of the Stone Age en el Corona Capital 2024?

A través de sus redes sociales, la banda Queens of the Stone Age anunció la cancelación de su concierto del Corona Capital 2024.

Mediante un comunicado, Queens of the Stone Age reveló que reprogramaría y cancelaría todos sus shows del 2024, incluido el Corona Capital en CDMX.

El motivo de esta decisión tiene que ver con problemas de salud de Josh Homme -de 51 años de edad- líder y fundador de la banda estadounidense.

Quien debe cuidar su salud y recibir atención médica durante lo que queda del año. Aquí lo que explicó la banda:

“Queen of the Stone Age (QOTSA) lamenta anunciar la cancelación y/o aplazamiento de todos los shows programados para 2024. A Josh no le han dado otra opción que priorizar su salud y recibir atención médica esencial durante el resto del año... ...Josh y la familia Queen of the Stone Age estamos agradecidos por el apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos durante el último año. Esperamos verlos a todos nuevamente en 2025.” Comunicado Queen of the Stone Age

Queens of the Stone Age (Queens of the Stone Age / Facebook)

¿Ya hay reemplazo tras la cancelación de Queens of the Stone Age en el Corona Capital 2024?

Luego de que Queens of the Stone Age anunció la cancelación de su concierto en el Corona Capital 2024, muchos fans mostraron su enojo.

De igual manera, cierto sector se preguntó quién sería el reemplazo de la banda estadounidense.

Los organizadores del Corona Capital 2024 solo anunciaron que más adelante darían a conocer qué artista o agrupación sustituiría a Queens of the Stone Age.

Ante tal situación, los usuarios lanzaron sus propias propuestas. Algunos pidieron a Deftones, Interpol, Justice y hasta los Foo Fighters.

Dichas bandas habían sonado para el cartel del Corona Capital 2024 y muchos creen que todavía hay oportunidad ahora que Queens of the Stone Age se bajó del evento.