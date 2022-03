¿Qué pasa con ‘Safaera’ de Bad Bunny y ‘Get Your Freak On’ de Missy Elliot? el puertorriqueño perdió una demanda millonaria por plagio en su sencillo.

Actualmente cada uno de los coautores de Safaera: Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow, posee el 1 por ciento de las ganancias del sencillo.

Y es que el sencillo de Bad Bunny perteneciente a su álbum ‘YHLQMDLG’ utilizó los samples dela canción de Miss Elliot lanzada en el 2001.

Bad Bunny pierde demanda de plagio frente a Missy Elliot

En febrero de 2020, Bad Bunny lanzó el sencillo Safaera, uno de los más representativos de su carrera y uno de los cuales más demandas ha recibido.

Y es que el sencillo de Bad Bunny utiliza una gran cantidad samples, tramos de otras canciones, los cuales rompieron con los derechos de autor de varios artistas.

Entre estos artistas se encuentran Miss Elliot, quien demandó a Bad Bunny y demás coautores por plagiar su canción ‘Get Your Freak On’ en el sencillo.

Tras la demanda por parte de la rapera estadounidense Jowell reveló durante una entrevista para ‘MoluscoTV’ tanto el como los coautores de Safeara ganan una “porquería” por el sencillo.

De acuerdo con Jowell, actualmente esta recibiendo el 1 por ciento por el sencillo, lo equivalente a entre 20 y 30 mil dólares, lo que sería entre 400 y 600 mil de pesos.

Cuando originalmente mencionó tenía que ganar por Safaera entre el 15 y 20 por ciento de las regalías, lo que sería 400 mil dólares, 8 millones de pesos mexicanos.

“Missy Elliot se quedó con todo, ella pidió un montón de millones de pesos, iba a demandar por millones de pesos y se hizo un acuerdo de que se quedara con las regalías” Jowell

Sobre Safaera, Jowell mencionó que las ganancias que conservaron tanto él como Bad Bunny y los demás coautores se debió a que ellos también escribieron parte del sencillo y no pudieron “sacarlos”.

Además de la demanda de Miss Elliot, Bad Bunny enfrentó al menos otras tres demandas por los samples utilizados en Safaera; sin embargo, el reguetonero los ha negado.