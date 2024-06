Papá Cerdito vs Bebé George: Batallas de rap animadas entre los personajes de Peppa Pig

En las batallas de rap animadas entre los personajes de Peppa Pig en esta ocasión te traemos la protagonizada por Papá Cerdito vs Bebé George.

Vaya que el fanatismo por la famosa caricatura de la cerdita Peppa Pig va más allá, tanto que hasta batallas de rap animadas entre los personajes ya existen en la internet.

Por lo que en esta ocasión son Papá Cerdito vs Bebé George los que se ponen a rapear de la manera más monumental.

Papá Cerdito vs Bebé George se enfrenta a esta curiosa batalla de rap animada entre los personajes de Peppa Pig, tal y como lo escuchaste.

Pues a través de la plataforma de YouTube, el usuario identificado como La Cosa Nostrack Studio, ha realizado la épica batalla de rap de Papá Cerdito vs Bebé George

Batalla de rap en la que Papá Cerdito vs Bebé George lanzan sus mejores estribillos con un flow que impresiona.

Ya que en esta batalla de rap animada entre los personajes de Peppa Pig se puede escuchar a Papá Cerdito:

“Bebé George te estas pasando de la raya, no eres rapero así que vámonos a casa… quieres competir conmigo, y me das risas, no sabes que la experiencia no se improvisa no me vas a ganar yo soy el mejor rapero de todos los tiempos… cometiste un error queriendo batalla, soy tu padre tengo tiempo haciendo rap…”

Batalla de rap Papá Cerdito