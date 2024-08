OneRepublic en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto

We ain't worried 'bout it right now🎵💥 @OneRepublic traerá el #ArtificialParadiseTour al Auditorio Nacional el próximo 9 de octubre🌵👁️🌎#PreventaCitibanamex: 9 de agosto.

Venta general a partir del 10 de agosto. pic.twitter.com/WJH0dKXC4b