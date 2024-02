El nuevo álbum de Twice, With YOU-th, ya está disponible y de regalo subieron One Spark con video musical.

Este viernes 23 de febrero, la agrupación de K-Pop, Twice, estrenó su álbum número 13 vía JYP Entertainment.

Se trata de With YOU-th, una producción cuyo título tiene un juego de palabras que hace referencia a la “eterna juventud” de la agrupación (Youth).

Así como al fuerte vínculo que tiene la banda con cada uno de sus integrantes y la sólida relación con los fans durante 9 años.

Con With YOUT-th, Twice toca temas como lo son el amor, la amistad y la hermandad.

El 2024 será un año fuerte para Twice, no solo por sus presentaciones que incluyen Las Vegas, en Estados Unidos, sino porque siguen consolidándose como la banda del momento.

Twice estrena el álbum With YOU-th (Especial)

With YOU-th de Twice, ¿dónde escuchar y cuántas canciones tiene?

El nuevo álbum de Twice, With YOU-th, incluida la canción del video musical One Spark, ya está disponible en todas la plataformas digitales .

Se puede escuchar y descargar en:

Apple Music

Spotify

Amazon Music

Deezer

YouTube y YouTube Music

Cabe destacar que With YOU-th de Twice cuenta con estas 6 canciones:

I GOT YOU ONE SPARK RUSH NEW NEW BLOOM YOU GET ME

Cada una de los tracks del nuevo álbum de Twice tiene el sello característico de la agrupación con ritmos electro-pop bailables y hasta una canción R&B.

Twice (@twicetagram / Instagram)

Twice lanza el video musical One Spark tras estrenar su nuevo álbum With YOU-th

Además de estrenar para todos sus fans el álbum With YOU-th, Twice dio una segunda sorpresa publicando el video musical de One Spark en YouTube.

One Spark es una canción dinámica que captura toda la pasión que Twice imprime en cada unos de sus éxitos.

El video One Spark ha causado elogios entre los seguidores de Twice que aman cada producción de la agrupación.

En menos de 24 horas del estreno de One Spark, el clip se ha posicionado en el lugar 9 de “Tendencias de música” de YouTube, acumulando más de 6 millones 200 mil visualizaciones.

Aquí te dejamos el video musical One Spark para que lo veas: