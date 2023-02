Maluma cumplió uno de sus sueños: lanzó “La Fórmula” en colaboración con Marc Anthony, aunque misteriosamente esta habla del desamor.

¿Pero qué Marc Anthony no se acaba de casar? Pues a unos días de su boda, se estrenó “La Fórmula”, una canción de salsa, junto a Maluma de 29 años de edad.

En torno a la boda de Marc Anthony -de 54 años de edad- se ha hablado de que Nadia Ferreira podría estar embarazada, ¿será que las circunstancias lo orillaron a casarse? Esto es lo que sabemos.

Maluma se queja del playblack pero no quema a quién lo hace

Maluma estuvo dispuesto a todo, hasta a cambiar de género musical para conseguir grabar un sencillo junto a Marc Anthony, ‘el rey de la salsa’.

Así es, ayer -1 de febrero- se estrenó “La Fórmula” por las plataformas de Maluma, una canción que le canta al desamor, y que tiene al nacido en Nueva York, Estados Unidos, como invitado.

A 17 horas de que “La Fórmula” se estrenara, si bien, no está en los primeros lugares de reproducción, en YouTube ya tiene 732 mil 445 vistas.

Esta canción se estrenó junto con un video oficial, mismo en donde se ve a los dos cantantes en el proceso de la grabación del sencillo.

Incluso se sabe que gracias a este, creció la amistad entre Maluma y Marc Anthony, pues el reguetonero fue uno de los invitados a la unión con Nadia Ferreira de 23 años de edad.

Sin embargo, ha llamado la atención la letra de “La Fórmula”, pues se estrenó tan solo 2 días después de que se compartiera la boda del salsero con la modelo.

Y es que la composición habla de desamor, en un contexto en el que Marc Anthony se acaba de casar.

“Por si quieres regresar aquí te voy a esperar… no hay una fórmula para olvidar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleve a eso, por más que sume y múltiple me da menos, ya que te fuiste porfa no te vayas lejos…”.

Letra de "La Fórmula".