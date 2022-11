A poco de encabezar la inauguración del Mundial Qatar 2022, Maluma abandonó una entrevista, tras ser cuestionado sobre las violaciones a los derechos humanos en el país anfitrión.

Lo anterior llevó a artistas como Rod Stewart y Dua Lipa a declinar su participación en Qatar 2022, siendo ella la más frontal al exponer el motivo de su decisión: “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo al ganar el derecho a albergar la Copa del Mundo”.

En el lado opuesto de la moneda se ha ubicado Maluma, quien ante la falta de argumentos decidió huir de un periodista, pero ahora no puede escapar de los cuestionamientos que están llenando sus perfiles de redes sociales.

Maluma concedió una serie de entrevistas en días previos a inaugurar el Mundial Qatar 2022, una de ellas estuvo a cargo de un canal de Israel.

Su periodista le preguntó a Maluma la opinión que tenía sobre el tratamiento de los derechos humanos en el país árabe, conocido por tener a las mujeres viviendo sometidas al control de sus padres o maridos y por perseguir a las personas del colectivo LGTBI, que suelen acabar en la cárcel.

Con semblante serio, Maluma intentó deslindarse del asunto, señalando que él no puede hacer nada para cambiar las cosas en Qatar:

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Sólo he venido aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también”

Ante ello, el periodista israelí insistió en el asunto, preguntándole a Maluma si no cree que con su presencia en el Mundial Qatar 2022 está ayudando a encubrir a violadores de derechos humanos.

Al escuchar esto, Maluma decidió abandonar la entrevista, acusando al periodista de ser grosero con él por preguntarle sobre esos asuntos.

El periodista dijo no entender por qué lo considera grosero y le señaló a Maluma que su pregunta es la misma que se están haciendo sus fans.

Esto es correcto, ya que los perfiles de Maluma en redes sociales se ha llenado de comentarios en los que muchos de sus fans se dicen decepcionados por actuar en un evento cuya preparación ha incluído la violación a los derechos humanos de muchas personas, principalmente mujeres y personas de la comunidad LGBT.

“Señor vine a pasarla bien a la fiesta del fútbol me vale que se mueran miles construyendo estadios, igual no son mis esclavos”

“Pero tu publico es MUJER O GAY somos tu 99%. Cuando actuas en un pais que no nos respeta. Eso nos afecta. Yo de verdad te adoro. Me encanta que eres chimbo genuino etc. Te sigo para reirme de verdad. Pero ESTO de tu presentación en un país tan complicado me tiene MUY TRISTE. Ese dinero que recibes por cantar deberias donarlo a fundaciones que apoyan la discriminación o para las mujeres abusadas y calladas. Nadie debe venir al mundo a vivir CASTIGADO por ser uno mismo. #Respect #Ciao”

@monicaguzmanzubieta