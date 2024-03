Luis R. Conriquez -de 28 años de edad- quiso rendirle un homenaje a Valentín Elizalde, pero sólo alimentó el morbo al cantar el corrido por el que lo habrían asesinado en Reynosa.

Han pasado 17 años de la muerte de Valentín Elizalde, quien fue ejecutado después de un palenque en Reynosa, Tamaulipas, a los 27 años de edad.

Las autoridades nunca detuvieron a los responsables del atentado, pero hay una teoría que asegura que Valentín Elizalde fue asesinado por cantar un famoso corrido.

Un rumor dice que Valentín Elizalde fue amenazado de muerte, si cantaba “A mi enemigos” en su presentación de Reynosa y lo hizo, al igual que Luis R. Conriquez.

El cantante siguió el ejemplo de Valentín Elizalde y cantó “A mis enemigos” sin temor en Reynosa, según contó en el podcast de Iván Fematt, conocido como La Mole, de 40 años de edad.

“Fui Reynosa, canté la de “A mis enemigos”. Se les pusieron los pelos de punta a todos los músicos y yo la neta, no me dijeron que no la cantara y la canté porque por poquito morbo”

Luis R. Conriquez