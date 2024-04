Louis Tomlinson trae su The Away From Home Festival 2024 a México; aquí todos los detalles desde precio de boletos y fecha de venta a fans para que no te lo pierdas este magno concierto.

El cantante británico y ex One Direction, Louis Tomlinson -de 32 años de edad- traerá la cuarta edición de su The Away From Home Festival 2024 a México, además de la serie de concierto en el país con su tour Faith in the Future.

Festival de música creado por el propio Louis Tomlinson que tiene como objetivo dar espacio a artistas emergentes en el medio.

Además de una presentación muy especial en concierto de Louis Tomlinson en The Away From Home Festival 2024.

¿Cuándo y dónde es el The Away From Home Festival 2024 de Louis Tomlinson?

The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson en concierto se estará llevando a cabo el próximo sábado 8 de junio.

La sede para el The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson será en la Hacienda Susulá, ubicada en Mérida, Yucatán.

La Hacienda Susulá sede del The Away From Home Festival 2024 se ubica en la calle sin nombre número 723 en el municipio de Susulá.

Así será la venta a fans y preventa de boletos para el The Away From Home Festival 2024 de Louis Tomlinson

El evento The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson contará con venta a fans de boletos, además de su preventa en Ticketmaster.

Para acceder a la venta a fans de boletos para The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson deberás registrarte en la página oficial del festival: https://awayfromhomefestival.com/

Asimismo, las fechas y horarios para adquirir boletos para The Away From Home Festival será de la siguiente forma:

15 de abril 2024: Venta fans con códigos enviados a correo previo registro, inicia a las 10:00 am

16 de abril 2024: Preventa Citibanamex arrancando a las 11:00 am y con 3 meses sin interés a partir de compra mínima de 3 mil pesos

17 de abril 2024: Venta General a partir de las 11:00 am

¡The Away From Home Festival llega por primera vez a México! Este 8 de junio nos encontraremos en Mérida como sede oficial de #AFH24.



Para tener acceso a la venta fans regístrate en https://t.co/UVkI4cSbYy

Venta… pic.twitter.com/g1jTcNkI1L — Ocesa Total (@ocesa_total) April 10, 2024

¿Qué precio tendrán los boletos para el The Away From Home Festival 2024 de Louis Tomlinson?

El precio de boletos para el The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson no se ha dado a conocer de manera oficial.

Aunque insiders ya los han revelado, por lo que los precios de boletos para el The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson tendrá Fases.

Por ahora se conoce que el precio de boletos para el The Away From Home Festival 2024 con Louis Tomlinson en su Fase 1 ya con cargos serían:

VIP: $2,300

General: $1,320