Ariana Grande ha lanzado el nuevo videoclip de The Boy Is Mine con Penn Badgley como protagonista, por lo que los fans piensan que el significado de esta canción habla de una obsesión tras la referencia a You.

Eternal Sunshine es el disco que Ariana Grande -30 años de edad- lanzó el pasado 8 de marzo, y de donde se desprende su nuevo sencillo The Boy Is Mine.

Es por eso que Ariana Grande anunció la salida del videoclip The Boy Is Mine, con Penn Badgley como invitado, protagonista de la serie You de Netflix.

Ariana Grande en Gatúbela narra historia de obsesión en the boy is mine

El nuevo videoclip de Ariana Grande, The Boy Is Mine, ya se estrenó en YouTube en donde Penn Badgley de You es el protagonista.

Y es que el nuevo video de Ariana Grande de The Boy Is Mine, tiene varios elementos que hablan sobre la obsesión tal y como revelan sus fans.

Pues no solo Ariana Grande incluyó varios guiños haciendo referencia a las obsesiones que desarrolla Joe (Penn Badgley) en You.

Sino que además en el video se muestran cosas como una poción de amor para el personaje de Penn Badgley y a Ariana Grande vestida como Gatúbela en The Boy Is Mine.

Pero después de verla, el personaje de Penn Badgley en The Boy Is Mine, Max Sartling, queda enamorado de Ariana Grande.

La canción de Ariana Grande, The Boy Is Mine (YouTube)

Letra en español de The Boy Is Mine de Ariana Grande

¿Cómo puede ser? Tú y yo

Podría estar destinado a ser, no se puede dejar de ver

Pero no quiero armar un escándalo

Normalmente soy tan poco problemática

Tan independiente

Dime por qué

Porque el chico es mío, mío

Algo en él está hecho para alguien como yo

Bebé, ven, ven (Oh Dios)y Dios sabe que lo intento, pero no tiene sentido negarlo

El chico es mío

No puеdo esperar para probarlo

Va-vamos a entrеlazarnos

Las estrellas, se alinearon

El chico es mío

Mira cómo me tomo mi tiempo

No puedo creerlo

El chico es divino

El chico es mío

Por favor, entiende que esto no era lo que tenía planeado

Probablemente no apostaría ni un céntimo ni mi vida por esto

Debe haber una razón por la que mis amigas siempre me apoyan en situaciones complicadas

Dicen: “Está bien” (Está bien)

Sucede todo el ti-empo

Algo en él está hecho para alguien como yo

Bebé, ven, ven

Y Dios sabe que lo intento, pero no tiene sentido negarlo

El chico es mío

No puedo esperar para probarlo

Va-vamos a entrelazarnos

Las estrellas, se alinearon

El chico es mío

Mira cómo me tomo mi tiempo

No puedo creerlo

El chico es divino

El chico es—

Y sé que simplemente está destinado a ser

Y yo, yo asumo toda la responsabilidad de todos estos años

Te prometo que normalmente no soy

Así, mierda, esto es nuevo para mí, para mí

Pero no puedo ignorar mi corazón, chico

El chico es mío

No puedo esperar para probarlo (Oh)

Vamos a entrelazarnos

Las estrellas, se alinearon

El chico es mío

Mira cómo me tomo mi tiempo

No puedo creerlo

El chico es divino

El chico es mío

Letra de The Boy Is Mine de Ariana Grande

How can it be? You and me

Might be meant to be, can’t unsee it

But I don’t wanna ‘cause no sceneI’m usually so unproblematic

So independent

Tell me why

’Cause the boy is mine, mine

Somethin’ about him is made for somebody like me

Baby, come over, come over (oh my)

And God knows I’m tryin’, but there’s just no use in denying

The boy is mineI can’t wait to try him

Le-let’s get intertwined

The stars, they aligned

The boy is mine

Watch me take my timeI can’t believe my mind

The boy is divine

Boy is mine

Please know this ain’t what I planned for

Probably wouldn’t bet a dime or my life on

There’s gotta be a reason why

My girls, they always come through in a sticky situation

Say, “It’s fine” (it’s fine) Happens all the time

Somethin’ about him is made for somebody like me

Baby, come over, come over (oh my)

And God knows I’m tryin’, but there’s just no use in denying

The boy is mine

I can’t wait to try him

Le-let’s get intertwined

The stars, they aligned

The boy is mine

Watch me take my timeI can’t believe my mind

The boy is divine

Boy is

And I know it’s simply meant to be

And I, I take full accountability for all these years

Promise you I’m not usually

Like this, shit, it’s like news to me, to me

But I can’t ignore my heart, boy (the boy is mine)

I can’t wait to try him (oh)

Le-let’s get intertwined

The stars, they aligned

The boy is mine

Watch me take my timeI can’t believe my mind

The boy is divine

Boy is mine