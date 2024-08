Ya salió en YouTube ‘Chula’, la nueva y muy esperada canción de Grupo Firme y la cantante estadounidense Demi Lovato, de 31 años de edad.

¿Qué tal está la canción? A continuación te presentamos las primeras reacciones del público a la inesperada colaboración de del grupo lidereado por Eduin Caz -de 30 años- y Demi Lovato.

También, te traemos la letra completa de ‘Chula’, así como el videoclip de la canción que probablemente se convertirá en el hit del verano.

Grupo Firme y Demi Lovato (@ddlovato / Instagram)

Letra de Chula de Grupo Firme y Demi Lovato; la nueva canción de Eduin Caz ya salió en YouTube

La noche del 15 de agosto por fin se estrenó ‘Chula’, la colaboración entre Grupo Firme y Demi Lovato, de la que se supo en marzo pasado.

El video de ‘Chula’, estrenado en la plataforma de YouTube, se grabó el pasado 2 de agosto, durante el concierto de los mexicanos en el Moody Center de Austin, Texas.

La canción mezcla ritmos del pop, la música electrónica y el regional mexicano; además de combinar el idioma inglés y el español, con la sorpresa de que Demi Lovato incluso canta algunas frases en español.

¿Cómo ha reaccionado el público a la canción de ‘Chula’? En redes sociales, los internautas han coincidido en señalar que la canción es “de esas combinaciones raras, pero que funcionan perfectamente”.

‘Chula’: Letra y video de la nueva canción de Eduin Caz y Grupo Firme

Baby, no sé que pasó aquí

Que desde que te vi me siento ready

Baby, the way you look at me

This feels like ecstasy, so come and get me

Move your body (Chiquitita), yeah, you got it (Cómo te quiero)

I’ve been waiting for you

Véngase y cáigale, chula

Que la llevo de la mano pa’ la luna

I love when you call me chula

Pegaditos for the whole night, toda tuya

Vine solo para darte un beso

Ooh, I like the sound of todo eso

Véngase y caigale, chula

Pegaditos (Pegaditos) for thе whole night (Por la noche), toda tuya (Eh, eh, еh, eh)

La-la-la-la, la-la-la-la-la (Y puro Grupo Firme)

La-la-la-la, la-la-la-la-la (Uh-uh-uh-uh-uh)

Vámono’ recio, mi niña, usted no más diga y pida

Que ese culito yo si lo presento a mi abuela, a mi amá y a mi tía

Say you’re ready but I bet you not, I got fantasies that you never thought

Put your hands on my body, show me you want me

Move your body (La má' chula), yeah, you got it (Demi)

I’ve been waiting for you (Demi Lovato)

Véngase y cáigale, chulaQue la llevo de la mano pa’ la luna

I love when you call me chula

Pegaditos for the whole night, toda tuya

Vine solo para darte un beso

Ooh, I like the sound of todo eso

Véngase y cáigale, chula

Pegaditos (Pegaditos) for the whole night (Por la noche), toda tuya (Eh, eh, eh, eh)

La-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la-la