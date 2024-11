¿Gasolina de Daddy Yankee es la mejor canción de reggaetón? Un conteo de Rolling Stone la cataloga así, por eso te compartimos la letra completa de este himno lanzado en 2004.

No queda duda de la evolución que ha tenido el reggaetón con el paso de los años, siendo que actualmente Daddy Yankee de 47 años de edad, ya hasta anunció su retiro.

Sin embargo, se sabe que Gasolina de Daddy Yankee es una de las canciones que pasarán a la historia como un clásico del reguetón, pero ¿qué dice su letra?

Por la versatilidad de las palabras, el país de donde son los artistas y la rapidez de las canciones, pasamos desapercibido qué dice la letra completa. Así que aquí te compartimos qué dice Gasolina, la canción amada de Daddy Yankee.

Daddy Yankee, reggaetonero. (Guillermo Perea / Cuartoscuro)

Letra completa de Gasolina, la canción de Daddy Yankee considerada la mejor del reggaetón

Se sabe del legado que Daddy Yankee dejó con sus composiciones, pero es Gasolina una de las más amadas y considerada la mejor de todos los tiempos, según Rolling Stone.

Pero ¿qué dice la letra completa de Gasolina, canción de Daddy Yankee?

Aquí te dejamos la letra completa de Gasolina, canción que fue escrita por Daddy Yankee y Eddie Dee, que pertenece al disco Barrio Fino lanzado en 2004.

Oh Oh Oh Oh Oh

Who’s this? (Oh)Da-ddy Yan-kee (oh, oh)

Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’

Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’

Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’

Que se preparen que lo que viene es pa’ que le den (duro)

Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar (duro)

Lo que me gusta es que tú te dejas llevar (duro)

To’ los weekenes ella sale a vacilar (duro)

Mi gata no para ‘e janguear porque

A ella le gusta la gasolina (Dame más gasolina)

Cómo le encanta la gasolina (Dame más gasolina)

A ella le gusta la gasolina (Dame más gasolina)

Cómo le encanta la gasolina (Dame más gasolina)

Ella prende las turbina’

No discrimina

No se pierde ni un party de marquesina

Se acicala hasta pa’ la esquina

Luce tan bien que hasta la sombra le combina

Asesina, me domina

Janguea en carro’, motoras y limosina’

Llena su tanque de adrenalina

Cuando escucha el reggaetón en la’ bocina’

A ella le gusta la gasolina (Dame más gasolina)

Cómo le encanta la gasolina (Dame más gasolina)

A ella le gusta la gasolina (Dame más gasolina)

Cómo le encanta la gasolina (Dame más gasolina)

Aquí ya somo’ lo’ mejore’

No te me ajore’

En la pista nos llaman los matadore’

Tú hace’ que cualquiera se enamore

Cuando bailas al ritmo de los tambore’

Esto va pa’ las gata’ de to’ colore’

Pa’ las mayore’, pa’ las menore’

Pa’ las que son más zorra’ que los cazadore’

Pa’ las mujere’ que no apagan sus motores

Tenemo’ tú y yo algo pendiente

Tú me debes algo y lo sabe’

Conmigo ella se pierde

No le rinde cuentas a nadie

Tenemo’ tú y yo algo pendiente

Tú me debes algo y lo sabe’

Conmigo ella se pierde

No le rinde cuentas a nadie

Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’

Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’

Zúmbale mambo pa’ que mi gata prenda lo’ motore’

Que se preparen que lo que viene es pa’ que le den (duro)

Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar (duro)

Lo que me gusta es que tú te dejas llevar (duro)

To’ los weekenes ella sale a vacilar (duro)

Mi gata no para de janguear porque

A ella le gusta la gasolina (oh, oh)

(Dame más gasolina) (oh, oh)

Cómo le encanta la gasolina (oh, oh)

(Dame más gasolina) (oh, oh)

A ella le gusta la gasolina (oh, oh)

(Dame más gasolina) (oh, oh)

Cómo le encanta la gasolina (oh, oh)

(Dame más gasolina) (oh, oh)

Oh, ohOh, ohOh, ohOh, oh

Rolling Stone considera Gasolina de Daddy Yankee la mejor canción de todos los tiempo del reggaetón

¡Detengan todo! ¿Cómo que Daddy Yankee es el mejor del reggaetón? Pues la revista Rolling Stone así lo consideró en 2022, gracias a su canción Gasolina.

Que Gasolina esté siento muy mencionada actualmente como la mejor canción de reggaetón de todos los tiempos, no es noticia actual, sino de un conteo lanzado en 2022.

Fue en agosto del 2022 que la revista Rolling Stone lanzó “Las 100 mejores canciones de reggaeton de todos los tiempos”, asumiendo que son tan exitosas que formarán parte de la historia.

En este conteo fue que Gasolina de Daddy Yankee se llevó el puesto número uno, quedando en el top 10:

Quiero Bailar de Ivy Queen

Pa’ Que Retozen de Tego Calderón

Dile de Don Omar

Yo Voy de Zion y Lennox ft Daddy Yankee

Rakata de Wisin y Yandel

Safari de Bad Bunny ft, Jowell y Randy, Ñengo Flow

Oye mi Canto de N.O.R.E. ft Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato y Gem Star

Te Bote [remix] de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna

Mayo Que Yo, de Baby Ranks, Daddy Yankee, Tony Tun Tun, Wisin y Yandel, y Héctor ‘El Father’.

Es así que no solo Gasolina de Daddy Yankee fue la número uno de este top, sino que el reggaetonero fue quien más se repitió en el top 10 con tres menciones.

Luego de Daddy Yankee, siguió Bad Bunny y Wisin y Yandel, con dos menciones en el top 10.

En lo que respecta a la reproducciones de Gasolina en la actualidad, el video oficial en YouTube tiene 127 millones de reproducciones, tomando en cuenta que fue subido hace apenas 7 años.

Para la estadística de Spotify se desconocen los números de Gasolina de Daddy Yankee, pues es solo el artista quien tiene acceso a estos datos. Sin embargo, se sabe que es una canción que no puede faltar en las fiestas de la actualidad.

