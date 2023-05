Ya es oficial, habrá concierto de Lana del Rey en México. Te compartimos el precio de los boletos para verla en el Foro Sol de la CDMX.

La cantautora Lana del Rey visitará nuestro país y sus fans de la capital no podrían estar más emocionados por escucharla en vivo.

Para promocionar su noveno disco, ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ y su sencillo ‘Say Yes to Heaven’, Lana del Rey dará un concierto por primera vez en el Foro Sol.

Por lo que si tú eres fan de Lana del Rey, esta información sobre su presentación en México te puede interesar mucho.

Lana del Rey (@lanadelrey)

Precio de los boletos para el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol

La cuenta de Twitter @ailoviutl -especialista en eventos musicales- asegura que el precio de los boletos para el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol, sería el siguiente:

General A: 2 mil 376 pesos

General B: mil 416 pesos

Verde A: 3 mil 96 pesos

Naranja A: mil 896 pesos

Verde B: mil 56 pesos

Verde C: 696 pesos

A falta de que se hagan oficiales esos precios para Lana del Rey en México, dicha tarifa es lo que tendrías que desembolsar para escucharla en el Foro Sol.

Lana del Rey (AP)

¿Qué día inicia la preventa de boletos para el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol?

Cabe destacar que habrá distintos tipos de preventa para adquirir boletos, vía Ticketmaster, para la presentación en vivo de Lana del Rey en México.

Estas son:

Preventa Beyond: 29 de mayo a las 9 a.m.

Preventa Priority/Prestige: 30 de mayo a las 9 a.m.

Preventa Citibanamex: 31 de mayo a las 11 a.m.

En el caso de la venta general, esta será un día después, el jueves 1 de junio a partir de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Todos los clientes con tarjeta Citibanamex podrán comprar sus entradas para Lana del Rey en México a 3 meses sin intereses.

Lana Del Rey (@lanadelrey)

¿Cuándo es concierto de Lana del Rey en México?

La cita para ver el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol es el martes 15 de agosto del 2023 a las 21:00 horas, de acuerdo con información del sitio web de Ticketmaster.

La presentación de Lana del Rey tendrá una duración aproximada de 2 horas, así que toma tus precauciones si asistirás.