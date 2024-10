Christian Nodal estrena La Corazonada: Este es la letra y significado de su nueva canción en donde se abre en temas del amor.

Christian Nodal- de 25 años de edad continúa dejando huella en la música regional mexicana con el estreno oficial de La Corazonada en plataformas digitales y acompañado del video musical.

El nuevo tema explora el dolor y la desilusión de un amor no correspondido, dejando preguntas al aire si es con una dedicatoria especial.

El estreno mundial de La Corazonada surge después de que el cantante estuviera hospitalizado de emergencia por supuestamente una infección estomacal.

Christian Nodal regresa a los reflectores con nueva canción, con el cual da un vistazo más profundo de su vida amorosa.

La Corazonada de Christian Nodal (Especial / Captura de pantalla)

Significado de La Corazonada, nueva canción de Christian Nodal

Christian Nodal sigue conectando con su público de una forma única gracias a su música, pese a las polémicas de su vida personal

Hace unas horas, estreno de manera oficial su nueva canción titulada La Corazonada, tema que forma parte del EP 01 “Pa’l Cora” y en el que se abre en temas del amor.

El nuevo tema promete convertirse en el himno del desamor para muchos por su letra tan profunda de una desilusión.

La Corazonada de Christian Nodal

En el video oficial de la canción La Corazonada, Christian Nodal luce un elegante traje mientras que le canta con dolor a un desamor.

Desde el inicio, el cantante se lamenta por no haber seguido su intuición, lo que lo ha llevado a un estado de sufrimiento emocional.

La letra refleja una profunda tristeza y un sentimiento de pérdida, acompañado del intento fallido de olvidar a través del alcohol.

A lo largo de la canción, expresa su deseo de haber podido construir una vida juntos, llena de planes y viajes.

La Corazonada de Christian Nodal ha desatado todo tipo de reacciones y se preguntan si esta dedicada para alguna ex pareja ¿Será Belinda o Cazzu?

La Corazonada de Christian Nodal

Letra completa de La Corazonada, nueva canción de Christian Nodal

Christian Nodal le canta a un amor fallido en La Corazonada, su nueva canción:

Sí, no se equivocó lo que sentía mi pecho

Si a la corazonada acaso hubiera hecho

Seguiría la mía y no sufriendo así

Y por la madrugada siempre pega más

Me empino la botella disque pa’ olvidar

Lo que me dejaste y no me deja en paz

Me dejaste tus besos por todo mi cuerpo

La cama vacía donde había fuego

Ahora quedan cenizas y es por los cigarros

De la ansiedad y depre que tú me has dejado

Me dejaste las ganas de amarte bonito

De escribir la historia que nadie había escrito

Pero otra vez repito esta mala costumbre

De enamorarme de alguien que no corresponde

Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito

Dame una semana, me desclavo solito

Yo estaba haciendo planes

Ahorrando pa’ los viajes

Darte una buena vida

Y tú diciéndole mi vida a alguien

Que nunca te va a amar como yo

Que nunca podrá ser como yo

Ya no le pido a Dios que vuelvas

Solo paciencia pa’ que no me duela

Borrarme todos los recuerdos que tengo de ti

Sobre todo cuando estabas encima de mí

Y dejaste tus besos por todo mi cuerpo

La cama vacía donde había fuego

Ahora quedan cenizas y es por los cigarros

De la ansiedad y depre que tú me has dejado

Me dejaste las ganas de amarte bonito

De escribir la historia que nadie había escrito

Pero otra vez repito esta mala costumbre

De enamorarme de alguien que no corresponde

Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito

Dame una semana, me desclavo solito