Julión Álvarez suma ya cuatro años sin poder trabajar en Estados Unidos (EU) ni recibir el dinero de las ganancias que obtiene en ese país.

Esto se debe a que el gobierno de Estados Unidos inició en 2017 una investigación contra Julión Álvarez por presunto lavado de dinero y le congeló sus cuentas.

Los problemas derivados de esta situación llevaron a Julión Álvarez a investigar quién lo acusó, pues deseaba venganza, reveló el cantante.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Julión Álvarez recordó cuán enojado se sintió al verse impedido para seguir trabajando en EU, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito:

“Yo no sabía con quién iba a rematar pero lo iba a hacer sí o sí, porque yo buscaba un culpable, yo dije, ¿quién? ¿Por qué? Y ya verá...”

Julión Álvarez dijo que se sentía tan enojado que ordenó una investigación por su cuenta, pues quería dar con el soplón:

Además de los problemas legales, Julión Álvarez recordó que él y su familia padecieron muchos rechazos pues nadie quería estar bajo la mira de EU.

Esto, dijo, hizo que fueran cada vez más grandes sus ganas de desquitarse y hacerlo de la peor manera, sin preocuparse de las consecuencias:

“Cuando yo veo llorar a mi mujer embarazada, ahí es donde sí siento mucha impotencia mucho coraje y ahí es en donde se vienen a la cabeza ideas de a deveras, yo quería desquitarme de ese rechazo pero feo, pero en uno de esos arranques uno hace las tonteras que ya no tienen para atrás ni tienen remedio...”

Por fortuna, Julión Álvarez contó que algo muy bueno sucedió en su vida y todo lo que ello implicaba lo hizo apaciguar sus ganas de venganza: volvería a ser padre.

“Le doy gracias a Dios la sabiduría que me dio para poder entender el golpe que me mandó, y yo dije: ‘bueno, Dios le manda pruebas a quien las puede superar y no le voy a quedar mal’”

Julión Álvarez