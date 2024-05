JNS olvidó una canción de Gloria Trevi en pleno concierto y bien humildes mejor reconocieron su error (VIDEO).

Muchos artistas suelen incluír en sus conciertos temas de otros cantantes a los que admiran, para rendirles homenaje.

Así lo intentó el grupo JNS, aunque con terribles resultados, según se puede ver en un video que se ha viralizado, con pésimas opiniones de los internautas.

Muchos incluso han reaccionado con incredulidad, por la petición que hizo una de las JNS al público tras su desastrosa interpretación de un tema de Gloria Trevi.

JNS (Hilda Ríos / Cuartoscuro)

JNS: Así fue el tremendo ridículo que hicieron al intentar cantar ‘Doctor Psiquiatra’, de Gloria Trevi

La pifia de JNS sucedió durante el Festival Michoacán de Origen 2024 en el que sus integrantes Melissa López -de 41 años-, Regina Murguia -de 38 años- y Angie Taddei -de 43 años- interpretaron varios de sus éxitos.

Según internautas, en algún momento Melissa López tuvo un problema con su vestuario y, para hacer tiempo, las JNS decidieron complacer al público con una petición musical.

Así, se animaron a cantar la famosa canción ‘Doctor Psiquiatra’, de Gloria Trevi -de 56 años-.

El error de las JNS fue no considerar que desconocían la letra del tema y cuando cayeron en la cuenta de ello ya era demasiado tarde, pues la música había iniciado y desde el inicio comenzaron tarareándola.

Angie Taddei intentó distraer al público haciendo movimientos de baile sexis mientras intentaba recordar la letra.

En tanto, a Regina Murguía se le escuchó balbucear, mostrar cara de desesperación y ya de plano reconocer, “no me la sé, no me la sé, ayúdame, Rex”.

Grupo JNS (@grupojns / Instagram)

JNS: El publicó terminó salvándolas del ridículo, ayudándolas a cantar la canción de Gloria Trevi

Ante ello, el públicó salió en su rescate, interpretando la canción hasta que llegaron al coro y las JNS pudieron seguir con la canción.

Aunque, ni así pudieron salir avante, pues su interpretación estuvo llena de gritos, desafinaciones y hasta una carcajada de Angie Taddei al darse cuenta que cada vez empeoraba más la situación.

“Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire más las piernas, no, no, no, no, no, no, no estoy loca”, fue la última frase que cantaron las JNS, para que luego alguién les dijera que “sí están locas” por lo que acababan de hacer.

No obstante, a Angie Taddei le pareció oportuno plantear la posibilidad de cantar con Gloria Trevi e incluso pedirle al público que le escribieran a la cantautora para pedirle que comparta escenario con ellas.

❌ El grupo JNS olvida la letra de la canción de #GloriTrevi en pleno escenario.



"Si a mí me pones una canción me la aprendo por respeto al artista"



JNS se presentó el sábado 27 de Abril en el Festival Michoacán de Origen, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.… pic.twitter.com/tt3hPeODnt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 29, 2024

JNS: Les llueven críticas en redes por olvidar la canción de Gloria Trevi y cantar terriblemente

Las críticas no se dejaron esperar en redes sociales, donde muchos se burlaron de las capacidades vocales de las JNS, mientras otros consideraron como una falta de respeto lo que hicieron con el tema de Gloria Trevi.

“El público amablemente les ayudó pero si que mal que no se la sepan, Belinda tenía razón cuando dijo eso, y luego quieren que le mandemos un mensaje a Gloria, para que canten con ella 🤦🏻‍♀️ primero que se la aprendan y luego ya veremos” @erikayb170884

“¿Es en serio? ¿Les preocupa que no se sepan la letra? ¿Ya notaron lo horrible que cantan? Ya quiero ver si estas señoras estarán sobre un escenario a los 65 años con la energía de Madonna. Es una falta de respeto para quién paga un boleto para ver esta mi3rda" @YorchCastillo