Karla Díaz de 39 años de edad empezará un tratamiento con el que quiere quedar embarazada tras su salida de JNS.

Karla Díaz sorprendió con la decisión de que abandonaría el show de los 90s Pop tour donde participa con la agrupación JNS.

Debido que la cantante habría decidido concentrarse en su nueva etapa donde busca convertirse en mamá a lado de su esposo Daniel Dayz.

Tras varios años de relación, los cantantes se sienten preparados para dar el siguiente paso en su matrimonio.

Karla Díaz, integrante desde hace más de 25 años de la agrupación JNS, tomó la decisión de separarse de la agrupación porque desea enfocarse en ser mamá.

La actriz quien se casó con el productor audiovisual, Daniel Dyaz, en mayo del 2021, negó el hecho de estar esperando actualmente un hijo.

Sin embargo, deja el grupo musical para adentrarse a un tratamiento para quedar embarazada y así lo confeso en un encuentro con la prensa.

“Empece a tener temas de salud importantes y varios doctores me habían dicho, me decían que estaba con un nivel de estres elevado y así no va a jalar”

Karla Díaz