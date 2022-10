Jack White se presentó el pasado 9 de octubre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y, para cerrar con broche de oro interpretó Seven Nation Army de The White Stripes.

Y es que de por si la presentación de Jack White en México ya era todo una locura y su concierto terminó por confirmarlo pero, lo que sorprendió a los fans fue precisamente que tocara Seven Nation Army.

El momento en el que Jack White de 47 años de edad subió al escenario del Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y comenzó a tocar Seven Nation Army, ya se ha hecho viral en redes sociales.

Aunque después el cantante y músico Jack White complació a los asistentes de su concierto con varios temas como Taking Me Back o Fear of the Dow, fue sin duda alguna Seven Nation Army la que se llevó la noche.

Así fue el momento que Jack White tocó Seven Nation Army durante su visita a México

El pasado 9 de octubre del 2022 , Jack White, mejor conocido por haber formado parte de The White Stripes, ofreció un concierto en México.

Específicamente, Jack White se presentó en el recinto del Pepsi Center WTC, una de las noches que para muchos fans de The White Stripes fue histórica.

Pues no solamente Jack White cantó y tocó varias de sus canciones, sino que para culminar la noche durante su visita a México, no podía faltar el clásico de Seven Nation Army.

“Ciudad de México, no me quiero ir pero debo hacerlo” Jack White

Con estas palabras como despedida y después del éxito que tuvo su concierto, Jack White comenzó a tocar las notas de Seven Nation Army de The White Stripes, haciendo que el público asistente enloqueciera en ese momento.

En los videos que ya circulan por las redes sociales y el Internet en general, al escuchar las notas de Seven Nation Army provenientes de la guitarra de Jack White, los asistentes comenzaron a corear la canción sin dudar un segundo.

Por lo que muchos usuarios coinciden en que Jack White cerró su noche en la Ciudad de México con Seven Nation Army de la mejor manera posible.