¿Grupo Firme realizará una colaboración musical con Bronco? El vocalista de la legendaria agrupación aclara si compartirá escenario con Eduin Caz.

Frente al micrófono del programa de espectáculos De Primera Mano, José Guadalupe Esparza, vocalista de Grupo Bronco, reveló que el concepto de Grupo Firme le parece muy interesante.

Así como asegura que una colaboración musical con Grupo Firme podría realizarse sobre todo porque hay que hacer a un lado los egos, así como dejar de pensar quién es más y quién es menos.

Incluso asegura que trabajar juntos sería un regaló para México y para Centroamérica donde da por hecho tiene a sus más grandes fans.

Grupo Bronco (@grupobronco/Instagram)

Vocalista de Bronco reconoce éxito de Grupo Firme

Asimismo, el cantante de Bronco recuerda que en sus épocas la agrupación rompió récords e incluso fue de las primeras agrupaciones en llenar el Estadio Azteca, lo que siempre presumirá con orgullo.

Sin embargo, hoy es consciente que los tiempos han cambiado y que muchas agrupaciones y cantantes han llenado grandes recintos, por lo que reconoce el éxito de Grupo Firme.

“Este es un fenómeno inexplicable y fuera de serie, pero admirado y reconocido por nosotros los Bronco”, subraya y asegura que los muchachos han hecho las cosas bien y ha trabajado mucho: “nada les ha caído gratis”.

Por si fuera poco, José Guadalupe Esparza asegura ser fan de Grupo Firme, por lo que ha seguido su historia y hasta los sigue en redes sociales. “Me gusta lo que hacen”.

Grupo Firme (@premiolonuestro / Instagram)

Pero, ¿habrá colaboración con Grupo Firme?

Por el momento no, el líder de Bronco deja claro que no hay acercamientos y que es Grupo Firme quien tiene que decir con quién canta y con quién no, pues se lo han ganado.

“Ellos están en la etapa de elegir con quien quieren hacer colaboraciones, no al que se le ocurra pedirles una colaboración”, reconoce el veterano cantante.

Y agrega: “Todo mundo quiere hacer colaboración con ellos, pero ahorita tienen el sartén por el mango. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todo el mundo.