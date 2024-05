Fred Again sí cumplió y se trajo a Skrillex para su concierto gratis en México, así fue la épica noche.

Tuvo que pasar un año para que la promesa de Fred Again se hiciera realidad con un concierto Skrillex gratis.

Luego de la tarde-noche del domingo 12 de mayo de 2024, durante la fiesta sorpresa de Fred Again en México sí cumplió y se trajo a Skrillex para su concierto gratis.

Así fue la fiesta sorpresa con concierto gratis de Fred Again en México que sí cumplió y se trajo a Skrillex

Vaya sorpresa que se llevaron los afortunados que obtuvieron entradas para la fiesta sorpresa con concierto gratis de Fred Again en México.

Luego de que Sonny John Moore, mejor conocido como Skrillex -de 36 años de edad- fuera el invitado sorpresa de Fred Again en México.

Noche épica de Frederick John Philip Gibson o Fred Again -de 30 años de edad- en México tras traer su fiesta sorpresa nuevamente a la CDMX.

Misma en la que Fred Again cumplió con traer a Skrillex, rumor que se venía calendar desde hace ya un año y que al fin sucedió.

Momento que los fans que pudieron vivirlo en vivo disfrutaron a lo grande con la fiesta que armaron junto a Fred Again y Skrillex, misa que despertó envidias entre otros.

Con memes los fans se lamentan no haber sido parte de la fiesta de Fred Again y Skrillex en México

Los memes en las redes sociales se hicieron presentes también con la llegada de Fred Again y Skrillex en México.

Luego de que muchos “ardidos” salieran a relucir su envidia en los memes por no haber sido uno de los seleccionados para la fiesta soportes de Fred Again.

“Fred Again, pensé que eras mi amigo, como que no tengo boleto y otros que ni de la CDMX son si tienen”, “que horror que gente ande vendiendo los boletos gratis de Fred Again”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero lo que más le dolió a otros internautas es que Skrillex si llegó a la fiesta de Fred Again “de haber sabido que hoy sí cumpliría, me hubiera lanzado”, “como que Skrillex le cayó a la fiesta de Fred Again, me quiero morir”.