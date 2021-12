Festival Ceremonia confirma su regreso para 2022. Para los amantes de la música, los organizadores han sorprendido a todos al anunciar el regresó de su próxima edición, la que estará llegando el próximo año.

Esto luego de la ausencia debido a la pandemia del Covid 19 y tras la cancelación indefinida desde 2020, el Festival Ceremonia ha confirmado para todos sus fans al fin su regreso.

Por lo que ten en cuenta y anótalo en tu agenda el próximo 2 de abril de 2022 en la Ciudad de México se estará dando el Festival Ceremonia , así lo anunciaron así los organizadores a través de su página oficial y sus redes.

Festival Ceremonia 2018 (@festivalceremonia)

Recuerda que el Festival Ceremonia, caerá en la misma fecha en la cual se llevará a cabo el Tecate Pal Norte 2022.

Se espera que en los próximo días se den más detalles acerca del Festival Ceremonia, como el lugar donde se estará llevando a cabo, aunque lo más probable es que sea en Campo Marte, lugar donde se iba a realizar en 2020.

Asimismo, se espera que se dé a conocer los costos, la preventa y venta de boletos para el Festival Ceremonia, aunque si tienes boleto de la edición de 2020 este será válido para la de 2022.

¿Quiénes estarán en el Festival Ceremonia 2022? Otra de las grandes incógnitas, son las presentaciones que estará trayendo la organización para la edición del próximo año en el festival musical

Luego de que se anunciara el regreso del Festival Ceremonia 2022, aún los organizadores no han dado más detalles al respecto, por lo que se desconoce el cartel de los artistas que estarán dándose cita.

Festival Ceremonia (Instagram @festivalceremonia)

Se espera que pronto se revele el lineup oficial que conformará esta edición del Festival Ceremonia 2022, recordemos que la edición programada en 2020 contemplaba la presentación estelares como Thom Yorke y FKA Twigs.