Luego de que Shakira anunciara cambios en su gira por la alta demanda en Norteamérica, la cantante acaba de revelar las nuevas fechas de sus presentaciones por lo que sus fans mexicanos quieren saberlo todo.

Lamentablemente para México no hay buenas noticias pues Shakira nuevamente priorizó a Estados Unidos y a Canadá.

La cantante -de 47 años de edad- ya tiene fechas y escenarios para sus primeros conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira (@shakira / Instagram)

Estas son las nuevas fechas de Shakira para su gira en Norteamérica ¿Incluye a México?

Shakira no imaginó que tanta gente estuviera al pendiente de su regreso a los escenarios por lo que al ver la alta demanda que causó su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour solicitó a su equipo hacer cambios.

Con la finalidad de que más gente disfrute su show, pero también facture a lo grande, Shakira rentó estadios y no recintos medianos como lo había planeado por lo que tuvo que posponer su gira para hacer las debidas modificaciones.

Mexicanos quedaron destrozados ya que muchos de ellos se gastaron sus ahorros para ver a la cantante colombiana en vivo; no obstante, el sueño aún no termina puesto que Shakira sí pisará tierra azteca, pero no en las fechas anunciadas.

Fechas que hasta el momento no se han dado a conocer ya que la famosa publicó los primeros cambios de su gira, los cuales solo competen a Estados Unidos y Canadá.

Cabe mencionar que la nacida en Barranquilla, Colombia llegaría a México los días:

12 y 13 de marzo: Estadios BBVA, Monterrey

16 y 17 de marzo: Estadio Akron, Guadalajara

19, 21, 23 y 25 de marzo: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Shakira (Agencia México)

Estas son las nuevas fechas de Shakira para Estados Unidos y Canadá.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira dio a conocer los primeros cambios de sus fechas, estas quedaron así:

13 de mayo: Charlotte, NC

15 de mayo: East Rutherford, NJ

22 de mayo: Detroit

26 de mayo: Toronto

29 de mayo: Boston

31 de mayo: Washington

04 de junio: Orlando

06 de junio: Miami

11 de junio: Arlington

13 de junio: San Antonio

15 de junio: Houston

20 de junio: Inglewood

22 de junio: Phoenix

26 de junio: San Diego

28 de junio: Las Vegas

30 de junio: San Francisco