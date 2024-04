Te compartimos la letra de la canción secreta de Natanael Cano con Bizarrap -de 25 años de edad- Entre las de 20.

Y es que el 3 de abril del 2024, Natanael Cano -de 23 años de edad- y Bizarrap no solo lanzaron Music Sessions #59.

Sino que en el mismo video de Natanael Cano y Bizarrap, estrenaron su segunda colaboración Entre las de 20.

Bizarrap y Natanael Cano estrenaron canción secreta, Entre las de 20

El miércoles 3 de abril, Natanael Cano y Bizarrap estrenaron su colaboración musical Music Sessions #59.

Y como si no fuera suficiente esta colaboración, Natanael Cano y Bizarrap sorprendieron a sus fans con una canción secreta.

Natanael Cano y Bizarrap en Entre las de 20 (Tomada de video)

La segunda canción de Natanael Cano y Bizarrap, Entre las de 20, se estrenó en el mismo video de Music Sessions #59.

De acuerdo con el video en la cuenta de YouTube de Bizarrap, Entre las de 20 sería el “capítulo dos” de la colaboración musical.

Entre las de 20 inicia en el minuto 2:33 del video, mismo que estaría más apegado al estilo del cantante originario de Sinaloa, México.

Letra de Entre las de 20 de Bizarrap y Natanael Cano

Si de entre las dos colaboraciones de Bizarrap y Natanael Cano te gusta más el estilo del cantante mexicano, te compartimos la letra de Entre las de 20:

Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mí

¿Tienes más dudas o me bajo? Por si hay algo mal por aquí

A mí mamá el recado, le dije que cortamos

Que no tengo tiempo pa’ gastarlo, pero sí dinero pa’ tirar

Hoy se mueve diferente entre clase de gente

Y son puros delincuentes

Estamos de moda entre las de veinte

Burberry la gabardina, voy pa’ Argentina

Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran

Pa’ culiarte y olvidarte, m’hija, no fuiste bastante

No te sientas la mejor, fuiste una más del montón

Corridos Tumbados

Traigo pila pa’ rato, y aunque no somos tanto

Me fumo un gallo y me levanto, aunque no quiera despertar

El aire transitando y tu recuerdo siempre llega a mí

Otra me está esperando, quiere que le de lo que te di

El vestido es Valentino, su bolso el más fino

Tomando del mejor vino, la lavada nos acorta el camino

Burberry la gabardina, voy pa’ Argentina

Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran

Pa’ culiarte y olvidarte, m’hija, no fuiste bastante

No te sientas la mejor, fuiste una más del montón

¿Bizarrap cantó con Natanael Cano?

Además de que Entre las de 20 tiene un video musical completamente diferente a los grabados en el estudio de Bizarrap, también tendría una participación nueva del DJ.

Y es que en Entre las de 20 no tendría un arreglo musical, sino su voz; es decir, Bizarrap habría cantado a coro con Natanael Cano algunas estrofas del sencillo.