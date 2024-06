¿Empire of the Sun en Corona Capital 2024? Pues la banda ya destapó concierto en CDMX y sus fans comienzan a soñar.

El dúo de música electrónica Empire of the Sun anunció que regresa a México.

Esto ha sacudido a las redes sociales en el marco del Corona Capital 2024, que aún mantiene en secreto quiénes serán los elegidos para su esperado cartel.

Para muchos seguidores de Empire of the Sun, dicha noticia no es más que la confirmación de su participación en el Corona Capital 2024 que será en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Empire of the Sun confirma concierto en CDMX ¿para el Corona Capital 2024?

A través de sus redes sociales, Empire of the Sun confirmó un concierto en la CDMX.

Fue mediante un video que el dúo musical reveló que estará de vuelta en nuestro país.

Empire of the Sun (Empire of the Sun / Facebook)

Las imágenes de dicha publicación están acompañadas con el tema We Are The People y muestran una libreta debajo de una bandera de México con un setlist para concierto.

Este clip ha desatado todo tipo de especulaciones asegurando que Empire of The Sun sería parte del cartel del Corona Capital 2024 que está próximo a anunciarse.

Para muchos fans de Empire of the Sun, tiene sentido que la banda vuelva, ya que en mayo pasado estrenó un par de sencillos.

Por lo que estarían promocionando esos hits en su nuevo concierto y de acuerdo con los seguidores no existiría mejor escenario que el Corona Capital 2024.

De momento no se han revelado más detalles sobre si Empire of the Sun estará en el Corona Capital 2024, así que habrá que esperar a los anuncios oficiales.

¿Cuando sale el cartel del Corona Capital 2024?

Si estás esperando el cartel del Corona Capital 2024 para ver si se confirma el concierto de Empire of the Sun, te decimos la fecha y hora en que saldrá.

De acuerdo con filtraciones en redes, el line up del Corona Capital 2024 llegaría el jueves 20 de junio a las 13:00 horas.

En ese horario los medios de comunicación habrían sido citados los medios de comunicación para la revelación oficial del festival musical.