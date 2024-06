Se ha dado a conocer la muerte de Shifty Shellshock, vocalista de Crazy Town a los 49 años, mismo que será recordado por cantar Butterfly.

A través de varios medios locales, se confirmó la lamentable muerte de Shifty Shellshock, quien fuera conocido por ser el vocalista de Crazy Town.

Luego de que la policía de Los Ángeles, California, Estados Unidos hallaron el cuerpo de Shifty Shellshock sin vida en su casa.

¿De qué murió Shifty Shellshock? El vocalista de Crazy Town tenía 49 años y será recordado por cantar Butterfly (Crazy Town)

La causa de muerte de Shifty Shellshock, vocalista de Crazy Town aún se desconoce

Ante las noticias de la lamentable muerte de Shifty Shellshock, vocalista de Crazy Town a los 49 años, las dudas sobre las causas han salido a relucir.

Sin embargo, hasta el momento, la causa de muerte de Shifty Shellshock, vocalista de Crazy Town, aún se desconoce.

Pues hasta ahora el forense del condado de Los Ángeles, sólo confirmó la muerte de Shifty Shellshock, cuyo nombre real era Seth Binzer en su residencia el lunes 24 de junio de 2024.

Así como la oficina del forense no ha respondido a las solicitudes de la prensa local sobre la muerte de Shifty Shellshock.

Pese a esto se sabía que Shifty Shellshock, el vocalista de Crazy Tow había tenido varios problemas por su adicción a las drogas.

Shifty Shellshock, vocalista de Crazy Town que será recordado por cantar Butterfly

Tras su muerte, el vocalista de Crazy Town, Shifty Shellshock será recordado por cantar su tema éxito Butterfly.

Canción que en el año 2000 fuera lanzada por Crazy Town como el tercer sencillo de “The Gift of Game”.

Butterfly fue la canción de Crazy Town que cantara Shifty Shellshock y que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 durante dos semanas no consecutivas y se convirtió en el mayor éxito de la banda.

Además de que la canción Butterfly que cantará el vocalista de Crazy Town, Shifty Shellshock tiene un samples de la canción de Red Hot Chili Peppers’ “Pretty Little Ditty”, en la que se puede escuchar “Come my lady, come-com my lady, You’re my butterfly, sugar baby”.

A lo largo de su carrera el vocalista Shifty Shellshock junto a Crazy Town lanzaron 3 álbumes de estudio: