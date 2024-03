Se ha dado a conocer la muerte de músico Eric Carmen quien fuera vocalista de Raspberries a los 74 años de edad.

Eric Carmen será recordado como un músico de grandes éxitos durante las décadas de los 70´s y 80′s.

Basta recordar que Eric Carmen, vocalista del grupo Raspberries deja como legado musical con grandes temas clásicos en la historia, tales como:

All by Myself

Never Gonna Fall in Love Again

Hungry Eyes

¿De qué murió Eric Carmen? Vocalista de Raspberries a los 74 años de edad (EricCarmen.com)

¿De qué murió Eric Carmen, vocalista de Raspberries?

La muerte de Eric Carmen, vocalista de Raspberries sucedió mientras dormía el fin de semana pasado, según informo su familia a través de un comunicado.

Sin embargo, se desconcen las causa de la muerte del músico Eric Carmen, vocalista de Raspberries.

“Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen (…). Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana (...) Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero”, se puede leer en el comunicado.

¿Quién fue Eric Carmen?

Eric Carmen fue un musico estadounidense originario de Cleveland, Ohio que nació el 11 de agosto de 1949.

La carrera musical de Eric Carmen comenzó al ser cofundador en la década de 1970 de la banda de rock Raspberries, en la que fue vocalista.

Su mayor éxito con Raspberries fue Go All The Way, tema que forma parte de soundtrack de la película de Marvel Guardians of the Galaxy.

Parra 1975 y tras 5 años con Raspberries, Eric Carmen se separo de la banda para seguir con sus carrera musica como vocalista del cual se desprende su más grande éxito con All by Myself.

Tema con el que Eric Carmen vendió más de un millón de copias y permaneció tres semanas en el segundo puesto de la lista Billboard.

Mientras que para el año de 1987 lanzó Hungry Eyes, canción parte de la banda sonora de Dirty Dancing.

Para 2005, Eric Carme tuvo un reencuentro con Raspberries en el House of Blues de Los Ángeles, de lo cual salió un álbum en directo: Live on Sunset Strip.