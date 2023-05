Después de todo los viernes no son tan felices mucho menos cuando tu cantante favorita anuncia su retiro temporal de los escenarios tal y como lo está haciendo Céline Dion.

Verás, este 26 de mayo se empañó de tristeza y es que Céline Dion, de 55 años de edad, anunció la cancelación de su gira mundial Courage World Tour, que tiene espectáculos programados para lo que resta del 2023 y parte del 2024.

La razón es simple: Céline Dion se encuentra en medio de una dura batalla respecto a su salud, padece el Síndrome de la persona rígida.

Celine Dion (Gonzalo Fuentes / Reuters)

Céline Dion cancela gira por su salud

A través de su cuenta de Instagram, Céline Dion cita: “Con tremenda decepción tenemos que anunciar hoy la cancelación de Courage World Tour. Lamento decepcionarlos a todos una vez más”.

Asimismo explica que aunque ha estado trabajando duro en sí misma para recuperar sus fuerzas, realizar giras le es difícil aunque cuando se siente al 100%.

“No es justo para ti seguir posponiendo los shows y aunque me rompe el corazón es mejor que cancelemos todo ahora hasta que éste realmente lista para volver al escenario otra vez”, indica y promete volver a la escena musical.

“Quiero que sepas que no me rendiré y que no puedo esperar para volver a verlos”, concluye la intérprete de My Heart Will Go On.

Céline Dion cancela gira (@celinedion / Instagram)

Sobre el reembolso de boletos para los conciertos de Céline Dion

Por supuesto, el equipo de Céline Dion lamenta lo ocurrido e informa que los boletos adquiridos para las 42 fechas canceladas serán reembolsados a través de los puntos de diversos puntos de venta.

Para agilizar el proceso los interesados deben dirigirse al punto de venta original donde adquieren sus entradas.

¿Qué le sucede a Céline Dion?

En diciembre de 2022, Céline Dion anunció la primera cancelación de su gira debido a que le diagnosticaron Síndrome de la persona rígida.

Cabe mencionar que esté trastorno neurológico es extremadamente raro e incurable, se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares que afectan el tronco, los brazos y las piernas.