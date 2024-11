Por fin se presentó la banda de Blink 182 en el Estadio GNP en México y los fans coreaban “¡Sí se pudo!” por haber esperado tanto el concierto.

Después de haber cancelado sus shows en México en dos intentos, la banda Blink 182 ahora sí prometía que esta vez sería la buena y lograrían presentarse en el Estadio GNP.

Fanáticos que asistieron al esperado concierto, corearon al unísono “¡Sí se pudo!” después de los intentos fallidos de Blink 182 para presentarse en el Estadio GNP en México.

Blink 182 (Especial)

Blink 182 en el Estadio GNP: Fans corean “¡Sí se pudo!” tras su esperado concierto

Luego de la agrupación de Blink 182 cancelara dos de sus conciertos en Ciudad de México, por fin pudieron presentarse en el Estadio GNP.

Blink 182 pensó que México les perdonaría las cancelaciones; una en 2023 y la otra en abril de este año; sin embargo, unos días antes de su presentación en el Estadio GNP, se podía ver que aún había muchos lugares disponibles.

Fanáticos de la agrupación temían que hubiese ahora una cancelación por la baja venta de boletos; sin embargo, Blink 182 se presentó sin ningún inconveniente.

La banda apareció en el escenario pocos minutos después de las 21:30, hora en que estaba programado.

Tras tocar unas cuantas de sus canciones, el público coreaba “¡Sí se pudo!”, dando a entender que después de las cancelaciones de sus conciertos, por fin Blink 182 había logrado presentarse en el Estadio GNP.

🎶 @blink182 se entera lo que significa el ‘Sí se pudo’ que coreaba el público en #cdmx… ‘Yes, it happened’. Y bromean diciendo que aún pueden tener la mejor cancelación de la historia. 🤣 pic.twitter.com/KpKqpuT3rq — Jessie Cervantes (@jessiecervantes) November 10, 2024

Hubo poca asistencia en el concierto de Blink 182 en el Estadio GNP

De acuerdo a datos oficiales de OCESA, 40 mil asistentes acudieron al concierto de Blink 182 en el Estadio GNP de Ciudad de México; esto simbolizó 38.4 por ciento menor al aforo máximo de 65 mil que tiene el recinto.

Horas antes de la presentación de Blink 182 en el Estadio GNP, en el sitio web de la boletera de Ticketmaster, anunció que la agrupación había logrado el sold out de venta de boletos.

No obstante, se han viralizado imágenes y vídeos en los que se aprecia a toda costa, la poca asistencia en el concierto.

Para el inicio del concierto, el Estadio GNP se encontraba a un 60 por ciento de su capacidad, aunque más tarde llegó al 80 por ciento, pero no pasó de ahí.

En redes sociales, de acuerdo a fanáticos que asistieron al concierto de Blink 182, tuvieron que retirar la valla que dividía a la sección General A y B debido a la poca afluencia de gente.

Hay tan poca gente en el concierto de Blink 182 que quitaron la valla que divide general A y B



De cuatro sold outs en el Palacio a esto. Sigue vendiendo los regalos de tus fans, ojeis @travisbarker 🤡 pic.twitter.com/hzPBVH3lP8 — cosmic dancer 🍉 (@Cocainelol) November 10, 2024

Fanáticos, a pesar de la poca asistencia, corearon éxitos de la banda como “Stay Together For The Kids”, “When Your Heart Stops Beating”, “Always”, “All The Small Things”, “One More Time”, “Anthem Pt 3″, “The Rock Show” y “Aliens Exist”.

Blink 182 concluyó su show en el Estadio GNP, lanzando pirotecnia y mostrando un video de recuerdo de los mejores momentos de la agrupación.