Belinda regresó a México para impresionar a sus fans en el Machaca Fest y comenzó su presentación con icónicas canciones de las telenovelas infantiles, incluída el ‘Sapito’. También cantó ‘Muriendo lento’ y se reencontró con Jay de la Cueva.

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda ha estado viviendo en España para realizar algunos de sus proyectos.

Después de varios meses de ausencia en México, Belinda se presentó en el Machaca Fest en Monterrey, donde sorprendió a todos a cantar el ‘Sapito’

Ante la sorpresa de todos, Belinda cantó algunos de sus éxitos de las telenovelas infantiles como:

‘Sácame a bailar’

‘Sapito’

‘Cómplices al rescate’

‘Amigos por siempre’

Este fue un gran ‘regalo’ para los asistentes, pues en algunas ocasiones Belinda se molestó porque siempre le pedían que cantara el ‘Sapito’.

La euforia de apoderó del público, quienes cantaron gustosos los éxitos infantiles de la cantante, quien acompañó sus canciones con sensuales bailes que lucían con su outfit.

vi pasar mi infancia con estos temazos



BELI EN EL MACHACA



pic.twitter.com/ekyxnA9aCd — lils (@telepathyvnte) June 25, 2022

Belinda se reencuentra con Jay de la Cueva para cantar ‘Muriendo lento’

Otra de las grandes sorpresas fue el reencuentro de Belinda y Jay de la Cueva, el cual sellaron con un gran abrazo.

Belinda y Jay de la Cueva comenzaron a cantar ‘Muriendo lento’, colaboración que realizaron en 2004 y que ha sido uno de los clásicos para las generaciones de los 2000.

Después de algunos minutos de su presentación en el escenario del Macha Fest, Belinda dijo que se estaba sintiendo un poco mareada, pero se negó a abandonar su presentación.

Todo indica que a Belinda se le bajó la presión: “Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten”.

Después interpretó la canción ‘Ángel’ con ayuda del público y se sentó en la orilla del escenario para recuperarse de su malestar.

La participación de Belinda fue una de las más esperadas por el público y ha dejado varios momentos increíbles, pues durante su salida de un hotel se encontró a una pareja que se iba a casar y les dio su ‘bendición’.

Belinda ha demostrado que es una gran artista y este año ha cosechado varios éxitos, pues su actuación en ‘Bienvenidos a edén’ fue aplaudida por el público internacional.