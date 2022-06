Ángela Vázquez, también conocida como Angie Vázquez declaró la verdadera razón de la separación del famoso grupo de ‘Vázquez Sounds’, en un video de TikTok.

El mayor de los misterios detrás de la separación del conjunto de ‘Vázquez Sounds’, fue revelado por la vocalista principal de la banda, quien respondió a la pregunta tras ser cuestionada por un seguidor.

Para Ángela Vázquez lo importante es decir la verdad y por ello sin rodeos decidió revelar la verdad tras la abrupta separación del grupo que tenía con sus hermanos.

En un principio la cantante bromeó y dejo a todos esperando para conocer la respuesta.

El video de la explicación de su separación alcanzó las 4.3 millones de reproducciones y se ha viralizado dentro de la plataforma de videos.

Algunos usuarios se han sorprendido por reencontrarse con la famosa cantante del cover de Rolling in the Deep, interpretado por Adele y algunos usuarios han argumentado que el grupo formó parte de su infancia.

¿Por qué se separaron los ‘Vázques Sounds’?

En un segundo video la Ángela Vázquez ya dio la verdadera razón de su separación , sin rodeos e incluso sincerándose.

Ángela Vázquez explicó que los 3 hermanos se separaron por tener diferentes gustos musicales e incluso tuvieron diferentes inquietudes en sus carreras musicales, que los llevo a trabajar en sus propios proyectos.

“Los 3 ya teníamos gustos diferentes, inquietudes y ganas de hacer nuestros propios proyectos” Ángela Vázquez

Los fanáticos han reaccionado ante la explicación de la separación y algunos se han sorprendido por el largo tiempo que han pasado sin escuchar a los ‘Vázquez Sounds’.

“Espera… ¿no eran 3?”, “Cuanto tiempo sin escuchar ese nombre”, “Recuerdo bien el día que anunciaron la separación, oigan lloré; fan desde 2011″

Sin embargo, hay otros que piden a gritos una colaboración con su hermano y un regreso de los ‘Vazquez Sounds’ a la escena musical

“Pero, ¿en un futuro podrían volver a colaborar?”, “Hubieran seguido triunfando si siguieran juntos”, “una colaboración con Gus”, “Mi crush de la primaria”, “Canta una canción con la que te hiciste famosa”, se lee en comentarios.

¿Sus hermanos respondieron ante las declaraciones de Ángela Vázquez ?

Solamente Gustavo Vázquez ha respondido ante la razón de Ángela Vázquez, pero no de la manera en que se esperaba.

En los comentarios Gus Vazquez le pidió a su hermana que dijera toda la verdad y realizó un video chistoso, pero “entre y broma y broma, la verdad se asoma”

“No mientas, cuenta la verdad xD” Gus Vazquez, TikTok

Cabe recordar que los ‘Vázquez Sounds’, estuvieron juntos por 7 años, desde su debut en 2011 con su cover de ‘Rolling in the Deep’, en 2020 el grupo anuncio oficialmente su separación y desde ese momento no se les ha vuelto a ver juntos en algún proyecto musical.