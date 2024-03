Alfredo Olivas y Julión Álvarez deberán enfrentar una multa significativa por interpretar parte de un narcocorrido en Chihuahua.

Esto, durante la presentación de la gira “Prófugos del Anexo” en el estado, donde violaron el Reglamento Municipal de Espectáculos .

Durante el concierto, Alfredo Olivas y Julión Álvarez cantaban “El Malo de Culiacán”, cuando este último fue notificado de lo que estaba ocurriendo y detuvo la música.

En consecuencia, el cantante ofreció disculpas públicamente , sin embargo, la realidad es que ambos ya se habían hecho acreedores a una multa.

“Somos borrachos pero no irrespetuosos... De verdad lo decimos con mucho respeto; no nos acordábamos que aquí no podemos cantar corridos”

Julión Álvarez, cantante.