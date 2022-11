Aaron Carter fue encontrado muerto en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster, Estados Unidos, el sábado 5 de noviembre. Aquí te contamos cuáles son las 5 canciones más escuchadas del cantante.

Desde 1997 el cantante de pop saltó a la fama y cuando tenía 9 años publicó su primer disco musical.

Su primer disco musical llamado Aaron’s Party (Come Get It) lanzado en otoño del 2000 recibió 3 certificados platinos por la RIAA y vendió más de 3 millones de copias en Estados Unidos.

El actor es recordado mayormente por su faceta musical infantil y se convirtió en una estrella de Nickelodeon.

Aaron Carter tuvo una larga carrera musical y su último álbum fue lanzado en 2018 bajo el nombre de Love y tuvo una canción que se volvió famosa en plataformas como Spotify.

Sin embargo sus 5 canciones más escuchadas en Spotify son:

I’m All About You

I want Candy

Aaron’s Party

Sooner Or Later

Do you remember

A Aaron Carter tuvo más de 5 álbumes a lo largo de su carrera musical y de entre todos destacaron aquellos de cuando era un niño.

De hecho, los temas del rapero fueron mostrados en el canal infantil Nickelodeon y muchos recuerdan su aparición en la aclamada serie infantil de Lizzie McGuire, protagonizada por Hilary Duff.

Aaron Carter tuvo diversos temas populares y se nota que tuvo gran inspiración de su hermano mayor Nick Carter, quien pertenece a los Backstreet Boys.

Aaron Carter- I’m All About You

El tema perteneciente al segundo álbum Oh Aaron es recordado por los millenials y se le recuerda con mucho cariño entre los fanáticos de Aaron Carter.

Además, en este tema el rapero comenzó a mostrar sus dotes musicales y resulta una canción muy nostálgica de amor.

Aaron Carter- I want Candy

En segundo lugar tenemos a este tema musical que es recordado por gran parte de los adultos y es una canción para todas las edades.

Aaron Carter - Aaron’s Party

Esta canción resulta nostálgica para los fans de Lizzie McGuire, quienes conocieron al cantante con este tema y su primera aparición en la serie.

Aaron Carter - Sooner Or Later

Esta canción guarda un gran significado, pues fue uno de los temas del regreso del rapero a la escena musical.

Mayormente los fans recuerdan esta canción por el cambio de ritmo radical que tuvo Aaron Carter. Este tema pertenece a su álbum Love de 2018

Aaron Carter - Do you remember

Este tema perteneciente a su álbum Another Earthquake! (2002) catapultó al cantante Aaron Carter como uno de los talentos juveniles.

En su video musical Aaron Carter hizo un homenaje a los pases de baile de su hermano y dejó lucir su lado más pop.