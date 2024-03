¿A qué hora termina el concierto de Yuri & Cristian? Horario para el Auditorio Nacional del sábado 23 de marzo.

Este fin de semana se llevará a cabo el segundo de los dos conciertos que Yuri y Cristian Castro ofrecerán en el Auditorio Nacional, como parte de su gira ‘Unidos en el Escenario Tour’.

Si ya tienes tus boletos y deseas planear tanto tu llegada como tu retiro a tiempo del Auditorio Nacional, te decimos los horarios que necesitas tener presentes.

Yuri & Cristian (@oficialyuri / Instagram)

Concierto Yuri & Cristian: Horario de inicio y mapa para llegar al Auditorio Nacional

El segundo concierto de Yuri & Cristian en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México (CDMX) iniciará oficialmente en punto de las:

20:00 horas

La respuesta del público al concierto de Yuri & Cristian ha sido tal que el show registra un ‘sold out’.

Esto quiere decir, que ya no hay boletos disponibles para ver a Yuri y Cristian Castro, así que si no tienes entradas, mejor ahorrate el mal rato de llegar a la taquilla y descubrir que no hay localidades.

Si nunca has visitado el Auditorio Nacional, toma en cuenta que se ubica en una zona de mucho tránsito vehicular, por lo que tu llegada al recinto puede tardar más de lo que calcules, incluso si te encuentras cerca del lugar.

La dirección del Auditorio Nacional es: Avenida Paseo de la Reforma número 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México (CDMX).

Concierto Yuri & Cristian: A esta hora termina el show de la gira ‘Unidos en el Escenario’

Si eres uno de los afortunados que logró conseguir boletos para Yuri & Cristian, y deseas planear tu regreso a casa, debes tomar en cuenta los siguientes datos:

El concierto está planeado para durar 2 horas

El concierto terminaría alrededor de las 220:00 horas

De acuerdo con los fans que ya han disfrutado del concierto de Yuri & Cristian, el espectáculo es fenómenal.

Y es que, tanto Yuri como Cristian Castro poseen de las voces más hermosas de México y el repertorio que interpretan está lleno de los éxitos que los han convertido en estrellas de la música en español.