Hoy 25 de septiembre ha llegado el esperado día para el concierto de la banda estadunidense Fall Out Boy en el Palacio de los Deportes.

Concierto de la banda pop punk Fall Out Boy que marca su regreso a nuestro país tras 10 años.

Y que no será el único, pues además de presentarse hoy 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes, Fall Out Boy también tendrá concierto el próximo 27 de septiembre de 2024 en la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco.

Por lo que te damos los detalles de a qué hora termina el concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes.

A esta hora comenzará el concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes hoy 25 de septiembre

El concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes tendrá horario regular de eventos entre semana.

Pues su horario de inicio será a las 7:00 pm, sin embargo las puertas del Palacio de los Deportes estarán abiertas desde las 6:30 pm.

Sin embargo, los conciertos se prevén inicien a partir de las 7:30 pm en el Palacio de los Deporte con Jimmy Eat World como acto telonero.

Mientras que el esperado concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes hoy 25 de septiembre inicia aproximadamente a las 8:30 pm.

A esta hora terminará el concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes

La hora aproximada en la que terminará el concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes será a las 10:30 pm de no tener retrasos o inconvenientes.

Esto respecto a que se calcula que el concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes tenga una duración aproximadamente de 2 horas de show en vivo.

Hora de término del concierto de Fall Out Boy en Palacio de los Deportes que ayuda a los fans que acudan en transporte público, pues aún en eso horarios está abierto el servicio de Metro y Metrobús para su regreso a casa.