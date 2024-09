Este 25 de septiembre se celebran varias cosas, empezando por ser el concierto de Fall Out en México; también es el Día Mundial del Farmacéutico y el Día Mundial de la Leche Escolar.

Además es el Día Mundial del Farmacéutico este 25 de septiembre, siendo establecido por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP).

Y finalmente, este 25 de septiembre es el Día Mundial de la Leche Escolar que destaca su consumo en las aulas, especialmente durante la infancia.

El primer concierto de Fall Out en México se llevará a cabo este 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes, en la CDMX.

Posteriormente, Fall Out Boy dará un concierto en la ciudad de Guadalajara en la arena VFG el 27 de septiembre.

Cabe recordar que Fall Out Boy es una de las bandas de pop punk que alcanzó la fama durante la época de los 2000.

La primera se llevará a cabo esta noche del 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes, presentando el So Much for (Tour) Dust 2023/2024.

El concierto de Fall Out Boy en México comenzará en punto de las 7:00 pm hora CDMX y se espera una gran afluencia para esta noche.

Este 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico

La fecha fue escogida para conmemorar la creación de la FIP y se emitió durante el Congreso celebrado en septiembre del 2009 en Estambul, Turquía.

El Día Mundial del Farmacéutico tiene como objetivo promover y homenajear a los profesionales que se encuentran dentro de la prevención de enfermedades.

También en la promoción de la salud y seguimiento de tratamientos médicos en donde se resalta el papel fundamental de los farmacéuticos y la industria farmacéutica.

Pues se reconoce la labor desde quienes distribuyen los fármacos hasta los científicos farmacéuticos que investigan y desarrollan nuevos productos y medicinas.

Este 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico (National Cancer Institute / Unsplash)

El Día Mundial de la Leche Escolar es este 25 de septiembre

Finalmente, este 25 de septiembre también se celebra el Día Mundial de la Leche Escolar que, como ya se reveló, resalta la importancia del consumo de este lácteo durante la infancia en las escuelas.

Pues la leche se considera como uno de los alimentos fundamentales para el desarrollo físico e intelectual de los niños.

También en este Día Mundial de la Leche Escolar, se pretende resaltar los valores nutricionales que esta bebida tiene durante su consumo y el impacto para el aprendizaje en las aulas.

El Día Mundial de la Leche Escolar fue creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el año 2000.

También se resalta la importancia de los programas de la leche escolar siendo una herramienta fundamental para promover su consumo en niños en edad escolar.

Así como para incentivar la adquisición de hábitos alimenticios para su desarrollo cognitivo, como lo es la leche.