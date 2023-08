La noche de ayer, 24 de agosto fue un día histórico para los swifties mexicanos, al presenciar el primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX que nos ha dejado 7 épicos momentos.

La cantante Taylor Swift -de 33 años de edad- se presentó por primera vez en nuestro país en el Foro Sol de la CDMX.

Concierto que marca la carrera de Taylor Swift, pues también es la primera vez que visita tanto México como Latinoamérica y sobre todo ha dejado una huella en sus fans.

Lo que se ve reflejado en los 7 épicos momentos de su primer concierto en México, los cuales -según sus fans- han sido:

Taylor Swift hablando en español Taylor Swift llora al ser ovacionada Taylor Swift cantando I Forgot that You Existed en México Taylor Swift cantando August en agosto Los swifties sin boleto que cantaban afuera del Foro Sol La propuesta de matrimonio en concierto de Taylor Swift El ministro swiftie Arturo Zaldívar va al concierto de Taylor Swift

1. Taylor Swift hablando en español durante su primer concierto en México

Sin duda cuando vamos a un concierto de nuestro artista favorito internacional, escucharlo hablar español es todo un honor, tal como lo hizo Taylor Swift en su primer concierto el Foro Sol de la CDMX.

Pues a todos sus fans complació, luego de que Taylor Swift hablará en español, diciendo claramente “Ciudad de México” y “Te amo”, palabras suficientes que emocionaron a todos los swifties mexicanos.

Sin embargo, Taylor Swift derritió a todos tras haber dicho: “He soñado con tocar en la Ciudad de México toda mi carrera”.

🩵💙🤍 Taylor Swift dice al público mexicano que hará un repaso por 17 años de carrera 🫶🏻🇲🇽 Más de 60 mil personas coreando sus éxitos #MexicoCityTSTheErasTour #TaylorSwift pic.twitter.com/TNmWdgnyA8 — Lalo González (@LaloGonzalezM) August 25, 2023

buen día solamente a taylor swift diciendo "te amo" en español pic.twitter.com/YOlqBYwh1h — carolito 1989 tv 🌙 (@lightscopy) August 25, 2023

2. Taylor Swift es ovacionada llora en su primer concierto en México

El impacto de Taylor Swift en México no sólo ha sido para sus fans, sino, también, para la propia cantante.

Luego de que Taylor Swift quedara anonadada con la ovación que recibió durante su primer concierto en el Foro Sol de la CDMX.

Lo que hizo que Taylor Swift no contuviera la emoción, l legando a las lágrimas y quedándose sin palabras con la reacción tan abrumadora de los swifties en México.

“YOU ARE MAKING ME FEEL LIKE TONIGHT IM PLAYING MY FIRST SHOW IN MEXICO CITY” AAAAHHHH!!! 🇲🇽🥲 #MexicoCityTSTheErasTour @taylornation13 pic.twitter.com/2GFZ8qkT1S — Adrián Sais (Taylor’s Version) (@AdrianSais) August 25, 2023

O SEA PERO ESTÁN CONSCIENTES DE QUE EL PÚBLICO MEXICANO HIZO LLORAR A LA MISMÍSIMA TAYLOR SWIFT???!?!?!??? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/RjjxCeiGiq — mar saw btr! (@whydontshawmila) August 25, 2023

3. Taylor Swift cantando I Forgot that You Existed en México

I Forgot that You Existed resultó ser una de las 2 canciones sorpresa de Taylor Swift para su The Eras Tour en México; la segunda fue Sweet Nothing.

Lo cual resultó ser todo un suceso, según, Taylor Swift, nunca la había interpretado en vivo.

Pero sobre todo resulto ser un chiste, pues “después de que Taylor Swift nos ghosteara bien gacho por años, hoy nos cantará irónicamente Olvidé que existías”.

I FORGOT THAT YOU EXISTED ES LA CANCION SORPRESA DE TAYLOR SWIFT EN CIUDAD DE MÉXICO pic.twitter.com/qSKVR6FLQJ — Natalia (@natcfelix) August 25, 2023

4. Taylor Swift cantando August en pleno agosto en el Foro Sol de la CDMX

Otro de los épicos momentos del primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX fue sin duda la canción de August, siendo cantada en pleno mes de agosto

Pues tal y como se esperaba, Taylor Swift sí cantó August en agosto en el Foro Sol causando toda una gran emoción entre sus fans.

"August":

Porque Taylor Swift si cantó “August” en agosto en el Foro Sol.#MexicoTSTheErasTour pic.twitter.com/jgcSHu5Elq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 25, 2023

5. Los swifties sin boleto que cantaban afuera del primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX

El no tener boletos para ver a Taylor Swift en el Foro Sol no fue impedimento para que los swifties no la escucharán en vivo.

Luego de que los swifties sin boleto demostraron su fanatismo y sin importar el qué dirán cantaron a todo pulmón a las afueras del Foro Sol.

Imágenes que sin duda pasan el México mágico y solo con los swifties de verdad.

1er. concierto de Taylor Swift en México 🇲🇽✨️



¡PERO DESDE AFUERA DEL FORO SOL! 😅 pic.twitter.com/YCTjIMKeKI — Cesar Covarrubias 🚲 (@CesarCY_) August 25, 2023

6. Propuesta de matrimonio en el primer concierto de Taylor Swift en México

Las propuestas de matrimonio en conciertos se han vuelto cada vez más populares, y no podía faltar este acto de amor en el concierto de Taylor Swift.

Pues no sólo hubo una propuesta de matrimonio en concierto de Taylor Swift sino dos, en las cuales los swifties fueron testigos de tan épico momento de dos parejitas que han dado el siguiente paso en sus vidas.

Propuesta de matrimonio en el show de Taylor Swift en el foro sol #MexicoCityTSTheErasTour #TaylorSwiftTheErasTour pic.twitter.com/SBcurwofvF — MORE (@mrmorevlogs) August 25, 2023

¡Una propuesta de matrimonio durante “Love Story” en el 'The Eras Tour' de Taylor Swift ESTA NOCHE en el Foro Sol! 🇲🇽pic.twitter.com/yUs9aAuxHO — Tus Datos Curiosos (@TuDatosCuriosos) August 25, 2023

7 . El ministro swiftie Arturo Zaldívar asiste al concierto de Taylor Swift

Uno de los momentos más épicos en el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de CDMX y que muchos esperaban era ver asistir al mismísimo Ministro Arturo Zaldívar -de 64 años-.

Lo cual se cumplió, en este primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX, a lo que en imágenes el Ministro Arturo Zaldívar se dejó ver muy emocionado y siendo un auténtico swiftie.