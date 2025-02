Hoy 18 de febrero el ARMI celebra al solecito de BTS, pues J-Hope está cumpliendo nada más ni menos que 31 años de edad.

Por lo que para celebrar al nacido como Jung Ho-Seok te traemos 10 de sus mejores canciones en solitario para escuchar este día y rendirle honor.

10 canciones que pronto podremos escuchar en vivo en los conciertos de J-Hope de BTS en México programados para los próximos 22 y 23 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes.

A esto las 10 canciones de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños que te recomendamos son:

MORE
NEURON
Arson
Pandora's Box.
Hangsang.
P.O.P (Piece of Peace), Pt. 1...
Equal Sign.
STOP.
Hope Word
Chicken Noodle Soup feat Becky G

1. MORE, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

MORE sin duda es una de las canciones en solitario de J-Hope que no deben faltar en el playlist por su cumpleños, ya que es su gran éxito en solitario que lanzará en 2022 de su álbum debut Jack in the Box.

2. NEURON feat Gaeko y YOON MIRAE, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

En lo más reciente de J-Hope de BTS en solitario está su canción NEURON de 2024 junto a Gaeko y YOON MIRAE, ideal para escucharla en su cumpleaños con un rap lleno de ritmos pop.

3. Arson, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Otro poderoso tema del Jack in the Box de J-Hope de BTS que no debe faltar para escuchar en su cumpleaños es Arson, en el que el rapero surcoreano se pone rudo.

4. Pandora’s Box, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Otra de las canciones de J-Hope en solitario para escuchar en su cumpleaños es Pandora’s Box tema en el que el surcoreano nos habla de sus orígenes y hasta de BTS.

5. Hangsang, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Para los más fans de J-Hope de BTS sabe que Hangsang es una de las canciones en solitario para escuchar en su cumpleaños sin dudarlo, pues en ella refleja el apoyo que siempre ha tenido.

6. P.O.P (Piece of Peace), Pt. 1, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Las rolas del primer mixtape de J-Hope de BTS no pueden faltan en la lista de canciones en solitario para escuchar en su cumpleaños y sin duda P.O.P (Piece of Peace), Pt. 1 debe estarlo.

7. Equal Sign, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Equal Sign es la canción de J-Hope de BTS en solitario que nos dice que todos somos iguales y por lo que no debes pasar para escucharla en su cumpleaños.

8. STOP, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Con ritmos bailables y vibraciones se cuela STOP, en las canciones de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

9. Hope Word, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

Otro tema del primer mixtape J-Hope de BTS y que habla de todo lo que ha creado y es indispensable para escuchar en su cumpleaños es la canción Hope Word.

10. Chicken Noodle Soup feat Becky G, canción de J-Hope de BTS en solitario para escuchar en su cumpleaños

La última canción que te recomendamos escuchar en su cumpleaños es el dueto que J-Hope de BTS hizo con Becky G con Chicken Noodle Soup.