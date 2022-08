Yuya, la influencer que ha llamado la atención por su crecimiento en redes sociales y por su etapa como mamá, ahora revela que sí extraña compartir contenido con sus seguidores.

Y es que incluso compartió que se irá a vivir una temporada a la playa, luego de que Yuya viviera por muchos años en su natal Cuernavaca, Morelos.

Aunque Yuya de 29 años de edad, expresó con nostalgia no tener mucho contenido para compartir, reveló lo que ha ganado a cambio de desaparecer de redes sociales.

Yuya, la mexicana que logró ser el ejemplo de una joven mujer emprendedora, y de las primera en ser llamadas influencers, reveló que extraña esta labor que tenía.

Desde que Yuya se convirtió en mamá de Mar, quien está por cumplir un año de edad, se alejó de redes sociales, aunque con dos intentos por volver.

El primero fue con el video de su parto en agua, mismo del que solo mostró un adelanto, pues dijo que no le había gustado el video principal.

Luego de ello, Yuya mostró una semana con ella, aunque ahora como mamá de Mar. Sin embargo, compartió le costó mucho trabajo adaptarse a grabarlo.

Y aunque no ha subido más contenido a YouTube, Yuya -algunas veces- está activa en sus redes sociales, sobre todo cuando hay lanzamientos de su línea de maquillaje.

Ante ello, reconoció por medio de Instagram Stories, que extraña compartir su vida en redes sociales, pues ahora que quiso compartir un poco de lo que ha vivido, no tiene contenido.

“Uff ahora buscando fotos y videos, no encuentro mucho. Por una parte me causa satisfacción cada vez tener menos necesidad de tomar el celular. Pero por otro lado me encanta cotorrear por acá y extraño mucho”.

Yuya, influencer.