Yuri recibió con una caída su coronación como reina en el Carnaval de Veracruz y luego hasta sacó su lado de Alvarado, Veracruz, aunque ella ni es de ahí.

El Carnaval de Veracruz cumplió 100 años de realizarse, siendo Yuri -de 60 años de edad- la elegida a ser coronada nuevamente tras 31 años del suceso que le dio la corona por primera vez.

Sin embargo, con tremendo vestuario, tacón, carro alegórico y baile, los asistentes captaron cuando Yuri se cayó.

Pero no solo fue eso, sino que en un video también quedó captado el momento en que la jarocha pega tremendo grito al chofer del carro alegórico sacando su lado de Alvarado, Veracruz.

Vaya producción que Yuri llevó al Carnaval de Veracruz donde fue elegida nuevamente como reina tras 31 años de la primera vez que le dieron la corona, pero una caída casi le opaca el show.

La cantante estuvo a punto de darse tremendo golpe con el que habría dejado hasta de cantar, porque de no ser porque su equipo la agarró, se cae de frente y se da un golpe más fuerte.

Un video captado por los asistentes al Carnaval de Veracruz, mostraron el momento en que Yuri se cayó dándose un pequeño golpe, que pudo haber sido algo muy grave.

Y es que la jarocha no solo estaba rodeada de un tremendo vestuario realizado por Victor y Jesse para su coronación, sino que estaba con el carro alegórico andando, el tacón y bailando cuando el accidente pasó.

Apenas había empezado a cantar “Oye” y comenzado a bailar, cuando se fue de frente y cayó de rodillas, pero de no ser por un miembro de su equipo que estaba detrás de ella y que la detuvo, el golpe hubiera sido peor.

Incluso, Yuri tuvo algunas quejas y risas por la caída que tuvo en el Carnaval de Veracruz, pero eso sí, nunca dejó de cantar el coro amado de “Oye”.

Yuri sufrió una caída en su show del Carnaval de Veracruz, que sin duda pudo haber sido peor de no ser por alguien de su equipo que la agarró, y es que parece que sí tenía miedo a algún golpe.

En otro video, sin contexto de saber si fue antes o después de la caída, se mostró a Yuri sacando su lado de Alvarado, Veracruz, gritándole al chofer de su carro alegórico.

Y es que según lo que se puede apreciar en el video, Yuri todavía no había terminado de ponerse las alas de su vestuario cuando el carro arrancó.

Entre gritos, fue la propia Yuri quien advirtió que no le hicieran sacar lo de Alvarado, aunque ella ni es de ahí, pero sí le sabe.

“No avancen por favor, gente del camión, no avancen por favor, carajo (...) avanzan como si fueran burros, ¿piensan que soy de otro lado o qué? No soy moneda, no soy moneda.

Si les digo que paren es que paren (...) Quieren que sea de Alvarado, Veracruz”.

Yuri, cantante.