Yuri le revela a Pati Chapoy la triste razón por la cual nunca pudo quedar embarazada

Yuri, quien es madre de Camila -de 15 años de edad-, revela en una conversación con Pati Chapoy el motivo por el que no pudo tener hijos biológicos.

Yuridia Valenzuela Canseco conocida artísticamente como Yuri, a petición de Pati Chapoy, vuelve a asomarse a su oscuro pasado del cual no está orgullosa.

Y es que una vez que probó la fama perdió el control y por muchos años vivió desenfrenadamente entre excesos y mucho sexo.

Debido a que tomaba demasiado alcohol, fumaba en exceso, pero sobre todo tenía sexo a todas horas con el hombre que quisiera sin importar que estuviera casado, la vida le cobró factura, reveló Yuri a Pati Chapoy.

Yuri, de actualmente 60 años de edad, dijo a Pati Chapoy haber comenzado con los achaques a los 30 años, pero lo peor es haber descubierto que había contraído papiloma humano.

Ver las llagas en el cuello del útero y saber que estuvo a nada de ser diagnosticada con cáncer cervicouterino la obligó a cambiar de vida, pero también la motivó a acercarse a Dios.

No obstante, ya era tarde, Yuri no pudo tener hijos biológicos por el daño aun cuando inició un tratamiento que le ayudó a neutralizar el virus.

“El doctor dijo: usted es fértil, pero por no pegó, había algo en mí”, dice y confiesa tenía miedo a ser mamá y lo descubrió hasta los 40 años de edad.

“Mi mamá me pasó el temor a parir”, subraya explicando que uno de sus hermanos nació muerto por lo que ella temía que algo similar le pasara.

Aunque Yuri tenía todo lo que una persona podría desear, confiesa a Pati Chapoy- de 74 años de edad- que se sentía vacía.

“Me quise suicidar... (Me decía) Estás bonita, tienes 30 años, tienes una casota, mucho dinero, pero no tienes paz, vives sola, no tienes una familia, ¿de qué te sirve?”

Tanto vacío la hizo planear su muerte. Yuri se tiraría de un ventanal que conducía a un barranco, caída de la que era difícil salir ilesa.

“Pensaba, si yo me tiro por este ventanal me voy a dar duro y me voy a matar, pero una voz me dio paz, me dijo no te quites la vida porque no vas a ir conmigo”

Yuri