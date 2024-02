YosStop, cuyo nombre real es Yoseline Hoffman, tiene sentimientos encontrados debido a que a Steewy, uno de sus tres perros, ya no le queda mucho tiempo de vida.

El día de ayer, Yoseline Hoffman ‘YosStop’ llevó a Steewy al veterinario para una revisión y aunque le aseguraron que se encuentra bien, le entristeció saber que su final podría estar muy cerca.

“Está envejeciendo, eso no es nuevo”, dijo la influencer mediante un video que publicó en sus redes sociales.

YosStop junto a su perro Steewy (YosStop / Facebook)

Yoseline Hoffman, YosStop, está triste porque a su perro “ya no le queda mucho”

A través de un video de casi cuatro minutos, Yoseline Hoffman alías YosStop, de 33 años de edad, reveló a sus seguidores que Steewy tiene una infección en los ojos.

Por ello lo llevó al veterinario quien le dijo que a Steewy “ya no le queda mucho”, algo que Yoseline Hoffman ‘YosStop’ ya sabe puesto que en los últimos meses a notado que la salud de su perro se ha deteriorado.

“El problema de envejecer es que ya todo se va deteriorando”, señaló a la par que indicó que Steewy tiene un soplo en el corazón que es degenerativo por lo que tienen que intervenirlo para que no comprometa su vida.

“Ya le saqué cita con cardiólogo y con oftalmología para que le den tratamiento correspondiente. Lo único que se puede hace es tratar ese proceso degenerativo”, dijo antes de pronunciar en voz alta lo que tanto teme.

“Tengo sentimientos encontrados, lo veo bien, sano, lo amo muchísimo, corre juega, o sea, no tiene rollo; sin embargo, fue un recuero de güey, ya no le queda mucho” Yoseline Hoffman

YosStop, preocupada por Steewy (YosStop / Facebook)

Steewy ha estado junto a Yoseline Hoffman, YosStop, 14 años

De acuerdo con Yoseline Hoffman ‘YosStop’, el perro Steewy nació en 2010 por lo que ha pasado 14 años a su lado, suficiente tiempo para considerarlo un miembro importante de su familia, pero sobre todo su mejor amigo y perrihijo.

“Es mi adoración, mi todo, pensar que esto se va a terminar porque todo termina, güey es una sensación rara que quería compartir”, agrega y enseguida, Yoseline Hoffman ‘YosStop’ se compromete en darle calidad de vida a su cachorro.

“Le voy a dar la mejor calidad de vida que se pueda para que envejezca dignamente”, señala y finalmente lamenta que Amy, su hija, ya no lo recordará cuando crezca.

“Ya no ve. Que nada mas me huela, no sé que calidad de vida sea esa... Hay que darles mucho amor”, concluye.