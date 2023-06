Yeri Mua, de 21 años de edad, volvió a las redes sociales tras el escándalo de Naim Darrechi y estrenó un nuevo color de cabello.

Yeri Mua explicó por qué se mantuvo ausente de la web por varios días, al tiempo que anunció más cambios físicos en su cuerpo.

“¿Y el embarazo?”, “¿qué opinas de las declaraciones de Karely Ruiz en tu contra?”, “¿por qué volviste con Naim Darrechi?”, le preguntaron insistentemente a Yeri Mua sus fans.

Aunque la ex reina del Carnaval de Veracruz intentó evadir los temas polémicos, sí parece haber dedicado algunas palabras a una más de sus ex amigas, Karely Ruiz. ¿Qué le dijo?

Yeri Mua, nuevo look (Tomada de video)

Yeri Mua: ¿Qué mensaje le habría enviado a Karely Ruiz?

Luego de 6 días ausente, Yeri Mua volvió a hacer una transmisión en vivo a través de Facebook el domingo 25 de junio.

Sus fans bombardearon a Yeri Mua con preguntas sobre Naim Darrechi, con quien fue captada muy cordial en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

Esto, luego de que la propia Yeri Mua lo acusara de golpearla, presionarla para no abortar e incluso lo amenazara con demandarlo y ponerle una orden de restricción.

También, los fans esperaban que diera su versión sobre las agresiones de Naim Darrechi a reporteros y su posterior detención.

Sin embargo, Yeri Mua intentó evadir los temas polémicos, aunque al precer sí dedicó algunas palabras a Karely Ruiz, luego de las acusaciones que la modelo de OnlyFans lanzó en su contra.

Karely Ruiz y Yeri Mua (Karely Ruiz Instagram @karelyruiz)

Yeri Mua lamentó que a pesar de haberse mantenido lejos de las cámaras en los últimos días, “aún así pasaron cosas”.

“Yo creía que alejándome un poco de las cámaras ya no pasarían tantas cosas y no saldría tanta gente a hablar mierdas, pero[...] la gente aún así va a hablar mierdas, entonces me dí cuenta que esto no está funcionando”, comentó.

“No toda mi vida quiero ser influencer”: Yeri Mua anuncia sus planes para volver a tener una vida normal

En cuanto a los temas de Naim Darrechi, su embarazo y las medidas legales que emprendería contra el español, Yeri Mua prefirió guardar silencio. ¿Por qué?

La influencer volvió a afirmar que de ahora en adelante no expondrá toda su vida ante las redes sociales, pues desea tener una vida más privada e incluso dejar de ser influencer en algún momento.

Para demostrar que estos planes ya están en marcha, Yeri Mua reveló que este mismo año ingresará a la universidad y emprenderá nuevos negocios con su mamá:

“¿Saben?, no toda mi vida quiero ser influencer ya probé la fama y está bien chida pero, al chile, también cansa, entonces, voy a estar haciéndoles en vivos, pero cuando esté animada de hacerlo y tranquila, pero si no todos los días me siento bien, no todos los días lo haré; es parte de crecer, es obvio, no toda la vida iba a hacer esto”.

Yeri Mua (Instagram/@yerimua)

Así es el nuevo look de Yeri Mua

Pasando a otras cosas, Yeri Mua finalmente reveló su nuevo look: cabello pelirrojo, con fleco y muy largas extensiones.

¿Cómo se le ocurrió ese look? Yeri Mua dijo haberse inspirado en Soraya Montenegro, la villana de la telenovela ‘María la del Barrio’, aunque con el cabello largo, al que todavía le falta un nuevo corte.

Asimismo, Yeri Mua dijo que en los próximos días se hará perforaciones en los pezones, para “recuperar la sensibilidad” que perdió con sus implantes mamarios.

Yeri Mua, nuevo look (Tomada de video)

También, dijo Yeri Mua, planea hacerse un pearcing en la lengua y varios tatuajes pequeños en el cuerpo.

Estos anuncios hicieron que sus seguidores le preguntaran insistentemente si esos procedimientos eran seguros para su embarazo.

Yeri Mua, nuevo look (Tomada de video)

Otros internautas también aprovecharon para criticarla por hacer “tanto show” y seguir “con su agresor”.