Yalitza Aparicio revela cuál es su ‘terapia’: boxear. A través de su cuenta de Instagram la actriz confesó que no ha podido hacer esta actividad.

Tras su participación en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio decidió realizar diferentes actividades y lo presumió en sus redes sociales, tal fue el caso del box.

Yalitza Aparicio compartió que esta actividad no solo le ha permitido mantenerse en forma, sino que además es una terapia.

Yalitza Aparicio se ha convertido en una de las artistas más seguidas en las redes sociales. A través de esta plataforma la famosa suele compartir varios momentos de su día.

Sin embargo ahora sorprendió a sus seguidores al revelar que hay una actividad que extraña hacer y que además le ayuda como terapia.

Se trata nada más y nada menos que del box, una actividad que ya había realizado antes y que descubrió que no solo es bueno por el ejercicio, sino que además también le ayuda como terapia.

A través de sus Instagram Stories, Yalitza Aparicio compartió un par de videos en donde se muestra boxeando y confiesa que aunque es una actividad que le gusta mucho pero lamentablemente no lo ha podido hacer.

Yalitza Aparicio se muestra con un look muy deportivo, conformado por leggings y una playera sin mangas. Además también cuenta con una coleta de caballo, para evitar que el pelo le estorbe para realizar esta actividad.

No es la primera vez que Yalitza Aparicio se muestra haciendo box, pues el año pasado ya había mostrado su habilidad para el box y había recibido comentarios muy positivos por parte de sus seguidores.

En entrevista con el programa ‘Hoy Día’, Yalitza Aparicio respondió a todas las personas que la han cuestionada por que tras la película ‘Roma’ se le subió la fama.

Yalitza Aparicio puntualizó que las personas hablan sin saber en realidad lo que pasa y destacó que ella sigue siendo la misma, pues no siquiera ha crecido en estatura.

“Las personas tendemos a juzgar desde lo que no conocemos, simplemente de lo que vemos. Yo considero que sigo siendo la misma, sigo estando igual. No he crecido no siquiera en estatura”

Yalitza Aparicio