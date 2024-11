¿Imanol y Sandra Itzel andan? El cantante niega tener novia y asegura que solo es pareja de baile en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Es normal que los participantes de Las Estrellas bailan en Hoy 2024 se enfrenten a chismes de romance, por el tiempo que pasan con su pareja de baile.

Desde que se estrenó Las Estrellas bailan en Hoy 2024, Imanol -de 37 años de edad- y Sandra Itzel han mostrado que tienen una gran conexión dentro de la pista.

Sin embargo, Imanol y Sandra Itzel -de 30 años de edad- también se han enfrentado a quienes aseguran que la química habría ido más allá y tendrían una relación amorosa.

En medio de todas las especulaciones, Imanol aclaró cuál es su relación con Sandra Itzel, ¿la mandó a la friend zone?

Imanol y Sandra Itzel se han convertido en una de las parejas favoritas Las Estrellas bailan en Hoy 2024 y es que son los únicos que han conseguido una calificación perfecta.

En Las Estrellas bailan en Hoy 2024 Imanol y Sandra Itzel no solo han destacado por su capacidad en la pista, sino también por la química que tienen.

La conexión que emana Imanol y Sandra Itzel en cada uno de sus bailes ha hecho suponer que podrían tener una relación amorosa.

En medio de las especulaciones sobre un posible romance, Imanol y Sandra Itzel se han desvivido en halagos el uno por el otro e incluso han compartido tiempo fuera de los ensayos.

Esto ha aumentado los rumores de una relación amorosa entre Imanol y Sandra Itzel, pero ahora es el cantante quién aclara la realidad de su conexión con la actriz.

En entrevista compartida por Sale el Sol, Imanol sorprendió al señalar que no tiene novia, por lo que muchos se empezaron a cuestionar que habría pasado con Sandra Itzel.

Y es que Imanol dejó en claro que Sandra Itzel solo es su compañera de baile en Las Estrellas bailan en Hoy 2024.

Sobre los rumores de que ya habría presentado a Sandra a sus papás, Imanol dejó en claro lo que había pasado.

Imanol puntualizó que su encuentro fue fortuito y es que querían seguir ensayando, pero él tenía su concierto.

En ese sentido Imanol dejó en claro que no es que haya planeado o que ya se haya dado porque tienen un romance.

Aunque Imanol dejó en claro que Sandra Itzel solo es su pareja de baile, no dudó en desvivirse en halagos por ella.

Imanol destacó que Sandra Itzel no solo es una mujer hermosa, sino que además es muy talentosa y disciplinada.

Al ser cuestionado sobre su hija, Imanol dejó en claro que ella se encuentra alejada de la exposición.

Pero dejó en claro que si le pregunta algo sobre sus bailes con Sandra Itzel, no tendría problema en responderle.

“Mi hija esta totalmente ajena a la exposición pública, me gusta que eso así sea. No vivimos en la misma ciudad, pero cuando esté conmigo le podré enseñar los bailes y cuando me pregunte me tendré que poner como papá creativo”

Imanol