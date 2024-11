Violeta Isfel responde a las críticas que aseguran que ayudó a su hijo a conseguir un papel en la serie ‘Incorregibles de Santa Martha’.

A lo largo de su trayectoria dentro de la actuación, Violeta Isfel ha logrado demostrar su talento tanto para la comedia como para los melodramas.

Sin embargo, en esta ocasión su nombre salió a relucir luego de que se dio a conocer que su hijo había tomado la decisión de seguir los pasos de su madre.

Y es que se ha dado a conocer que Omar Isfel participará en una nueva serie, siendo el primer protagónico del joven.

Pero la polémica ha surgido y es que usuarios han atacado a Violeta Isfel por supuestamente haber usado sus influencias para que su hijo consiguiera este papel.

Cansada de todos los chismes, Violeta Isfel reveló cómo su hijo se ganó esta oportunidad dentro del mundo de la actuación.

Violeta Isfel cuenta con una amplía trayectoria dentro del mundo del espectáculo y es que ha demostrado sus dotes actorales tanto en el teatro como en la televisión.

Sin embargo, en los últimos días su nombre se ha encontrado en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que su hijo también incursionaría en la industria del espectáculo.

Omar Isfel fue elegido para participar en la serie ‘Incorregibles de Santa Martha’, pero no ha recibido muy buena respuesta y es que en redes lo han llamado “nepo baby”.

La noticia no solo le ha generado críticas en contra de Omar sino también han arremetido en contra de Violeta Isfel, pues algunos usuarios creen que la actriz ayudó a su hijo a conseguir este papel.

Y es que Violeta Isfel también forma parte de esta producción, por lo que usuarios creen que ella intervino para ayudar a su hijo.

A través de las redes sociales se ha acusado a Omar Isfel de beneficiarse de la influencia que tiene Violeta Isfel dentro de la industria y de esta manera obtener este personaje.

Ante las críticas que ha recibido, Violeta Isfel salió en defensa de Omar Isfel y aseguró que ella no ha intervenido para que su hijo tenga un trato preferencial.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Violeta Isfel destacó que en realidad su hijo se preparó para conseguir este papel.

“Nombre, ojalá. Yo no tengo ninguna decisión, yo no soy productora. La realidad es que él se preparó y se quedó en este casting”

Ante las críticas que ha recibido, Violeta Isfel puntualizó que no le molestan las críticas porque sabe que no son verdad.

Violeta Isfel señaló que su hijo Omar se ha preparado y le ha echado muchas ganas para poder conseguir este papel, por lo que se siente muy orgullosa de él.

“Me molestarían si fueran verdad, pero como no lo son ni me van ni me vienen. Yo sé perfectamente el hijo que tengo, las ganas que le ha echado, lo mucho que le ha costado”

Violeta Isfel