¿Qué le pasa a Violeta Isfel? La actriz y cantante padece problemas de salud; te contamos.

A través de su cuenta de Instagram, Violeta Isfel- de 45 años de edad-realizó un en vivo contado cuál es su estado de salud a todos su fans.

Desafortunadamente, no han sido buenos tiempos para la actriz de “Atrévete a soñar”, ya que se enfermó y tuvo que hacer una pausa en sus proyectos.

En la transmisión en directo que hizo Violeta Isfel aseguró que le diagnosticaron Covid-19.

La cantante mencionó en el video que dicha enfermedad era muy difícil para ella, ya que no se había contagiado desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, se contagió de la nueva variante de Covid-19:

“Jamás me había dado. La otorrino me informa que todos están tomando muy a la ligera esta nueva mutación del Covid y no está fácil. Pude haberme contagiado por picar el botón de un elevador o por abrir la manija de un baño. Está más delicado de lo que todos llegaríamos a pensar.”

Violeta Isfel