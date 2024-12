La actriz Violeta Isfel- de 39 años de edad- hace fuertes declaraciones sobre sus padres.

Violeta Isfel se encuentra envuelta en una controversia tras realizar una confesión acerca de su familia.

La protagonista de la popular telenovela “Atrévete a soñar” dio algunos detalles sobre por qué se ha distanciado de sus papás con quienes no tiene ninguna relación hoy en día.

No es la primera vez que Violeta Isfel habla sobre el nulo vínculo con sus padres. Sin embargo, ahora reveló los motivos que la orillaron a tomar dicha decisión.

En una entrevista en el programa “De primera mano”, Violeta Isfel hizo fuertes declaraciones sobre sus padres.

Violeta Isfel no ayudó a su hijo a conseguir papel y revela cómo se lo ganó

Asegurando que su familiares deberían de estar en la cárcel, por lo que se vio forzada a romper relación con ellos desde hace cuatro años.

“La situación delicada por la cual tuve que tomar la decisión de soltar a mi familia biológica es que ambos deberían estar presos, los dos. No puedo darte detalles, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves, que ellos deberían estar en la cárcel”.

De igual manera, Violeta Isfel especificó que decidió revelar dicha situación porque consideraba necesario aclarar si era o no una hija ingrata como algunos la han calificado.

Durante su charla, la actriz Violeta Isfel también explicó que aprendió a “romper patrones” y que las conductas de sus padres la orillaron a dejar su casa desde muy joven.

Estoy agradecida porque me dieron la vida y las enseñanzas que sí me dieron; aunque la mujer que ves ya es chamba personal para romper patrones."

Pese a todo, Violeta Isfel se mostró positiva en la entrevista mencionando que a partir de ella las generaciones siguientes ya no van a pasar por lo que vivió.

La actriz habló de su hijo Omar, de 20 años, a quien describió como una persona autónoma que sabe poner límites.

Mencionando que los patrones familiares que a ella le tocaron vivir, su hijo ya no los experimentará.

Recientemente, en un encuentro con reporteros, Violeta Isfel descartó que reinicie una relación con sus padres, ya que asegura que no “puede seguir solapando un delito”.

Igualmente, aclaró ante todos los medios de comunicación que su intención no es buscar meter a sus familiares a la cárcel.

Yo no puedo meterlos a la cárcel, ellos están viviendo situaciones que si continúan, es un delito. Podrían meterlos a la cárcel por sus propias decisiones, más no tengo nada que ver en absoluto con respecto a eso, por eso tomé distancia, no tengo idea de cómo estén viviendo sus vidas. Yo solo sé que existen...

Violeta Isfel